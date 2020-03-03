В Австралии мужчина умер на полтора часа, а затем очнулся

Источник материала: Ивьевский край

Житель Австралии, у которого остановилось сердце во сне, пережил клиническую смерть длительностью в 90 минут, после чего его сердце снова заработало, сообщает News.com.au .

Инцидент произошел с австралийцем, который отдыхал вместе с женой в столице провинции Британская Колумбия в пляжном домике. Ночью супруга мужчины проснулась от храпа. Однако внезапно супруг перестал храпеть. Попытки разбудить мужа оказались напрасными — женщина поняла, что у него перестало биться сердце.

Прибывшие парамедики 90 минут безрезультатно пытались запустить сердце мужчины. Его жене сообщили, что он умер, но спустя полтора часа сердце мужчины снова начало работать.

Стремление и воля к жизни 59-летнего мужчины очень удивили медиков. Он провел в палате реанимации четыре дня. Ни психических, ни физических отклонений у австралийца не было обнаружено. Врачи сравнили его с Лазарем — библейским героем, который восстал из мертвых спустя четыре дня.

Мужчине был установлен кардиостимулятор. Как отметил «воскресший» австралиец, теперь для него «каждый день — это бонус».