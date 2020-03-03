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В Австралии мужчина умер на полтора часа, а затем очнулся

03.03.2020 — Разное | Ивьевский край  
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Источник материала: Ивьевский край

Житель Австралии, у которого остановилось сердце во сне, пережил клиническую смерть длительностью в 90 минут, после чего его сердце снова заработало, сообщает News.com.au.

Инцидент произошел с австралийцем, который отдыхал вместе с женой в столице провинции Британская Колумбия в пляжном домике. Ночью супруга мужчины проснулась от храпа. Однако внезапно супруг перестал храпеть. Попытки разбудить мужа оказались напрасными — женщина поняла, что у него перестало биться сердце.

Прибывшие парамедики 90 минут безрезультатно пытались запустить сердце мужчины. Его жене сообщили, что он умер, но спустя полтора часа сердце мужчины снова начало работать. 

Стремление и воля к жизни 59-летнего мужчины очень удивили медиков. Он провел в палате реанимации четыре дня. Ни психических, ни физических отклонений у австралийца не было обнаружено. Врачи сравнили его с Лазарем — библейским героем, который восстал из мертвых спустя четыре дня. 

Мужчине был установлен кардиостимулятор. Как отметил «воскресший» австралиец, теперь для него «каждый день — это бонус». 

 
 
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Житель Австралии, у которого остановилось сердце во сне, пережил клиническую смерть длительностью в 90 минут, после чего его сердце снова...
 
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