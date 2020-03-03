Вelarus in focus: Минск стремится к расширению военно-политического сотрудничества с Западом

20 февраля состоялся традиционный брифинг Минобороны Беларуси для представителей военно-дипломатического корпуса в Минске. В отличие от минувших лет, основной упор делался на политические вопросы в области региональной военной безопасности.





Обозначена стратегия на минимизацию проблем во взаимоотношениях как с граничащими с Беларусью странами, так и в целом соседями по европейскому континенту. Минск стремится к диалогу по вопросам региональной безопасности с США в связи с наращиванием американской военной активности в регионе.





В этой связи беларуская сторона сохраняет повышенный интерес к диалогу в рамках многосторонних форматов (Беларусь-Польша-Украина-Литва и Беларусь-Польша-США-Украина), которые рассматриваются в качестве площадки обсуждения актуальных проблем региональной безопасности и как инструмент выстраивания системы доверия между сторонами.





Подобная оценка совпадает и с мнением прочих участников.





Одновременно беларуская сторона демонстрирует заинтересованность и готовность к расширению формата взаимодействия с европейскими странами в сфере безопасности, в том числе – и за счет начала совместной подготовки военнослужащих.





В частности, с 1 по 14 марта миротворческая рота 103-й Витебской отдельной воздушно-десантной бригады проводит совместную тренировку с подразделением морской пехоты Великобритании.









Линия официального Минска на невовлечение в противостояние России и Запада остается неизменной с момента начала российской агрессии против Украины.





Необходимыми условиями этого невовлечения являются сохранение достигнутого уровня партнерства с Москвой, а также расширение диалога и взаимодействия в сфере безопасности с Западом.





Союзническая риторика в адрес Кремля и демонстрация активности в рамках ОДКБ будут сопровождаться усилиями по расширению коммуникации и партнерства со странами ЕС и США со стороны официального Минска.





И нет оснований предполагать, что в обозримой перспективе беларуская позиция претерпит заметные изменения.