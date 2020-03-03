ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Вelarus in focus: Минск стремится к расширению военно-политического сотрудничества с Западом

03.03.2020 15:02 — Разное | Партизан  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Партизан

Беларусь, несмотря на союзническую риторику, четко осознает отличность своих интересов в сфере безопасности от российских. И настроена расширять круг своих партнёров по военно-политическому диалогу, в том числе, и за счет стран Запада.

20 февраля состоялся традиционный брифинг Минобороны Беларуси для представителей военно-дипломатического корпуса в Минске. В отличие от минувших лет, основной упор делался на политические вопросы в области региональной военной безопасности. 

Обозначена стратегия на минимизацию проблем во взаимоотношениях как с граничащими с Беларусью странами, так и в целом соседями по европейскому континенту. Минск стремится к диалогу по вопросам региональной безопасности с США в связи с наращиванием американской военной активности в регионе.

В этой связи беларуская сторона сохраняет повышенный интерес к диалогу в рамках многосторонних форматов (Беларусь-Польша-Украина-Литва и Беларусь-Польша-США-Украина), которые рассматриваются в качестве площадки обсуждения актуальных проблем региональной безопасности и как инструмент выстраивания системы доверия между сторонами. 

Подобная оценка совпадает и с мнением прочих участников.

Одновременно беларуская сторона демонстрирует заинтересованность и готовность к расширению формата взаимодействия с европейскими странами в сфере безопасности, в том числе – и за счет начала совместной подготовки военнослужащих.  

В частности, с 1 по 14 марта миротворческая рота 103-й Витебской отдельной воздушно-десантной бригады проводит совместную тренировку с подразделением морской пехоты Великобритании.


Линия официального Минска на невовлечение в противостояние России и Запада остается неизменной с момента начала российской агрессии против Украины. 

Необходимыми условиями этого невовлечения являются сохранение достигнутого уровня партнерства с Москвой, а также расширение диалога и взаимодействия в сфере безопасности с Западом. 

Союзническая риторика в адрес Кремля и демонстрация активности в рамках ОДКБ будут сопровождаться усилиями по расширению коммуникации и партнерства со странами ЕС и США со стороны официального Минска. 

И нет оснований предполагать, что в обозримой перспективе беларуская позиция претерпит заметные изменения.
 
Теги: Минск
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Беларусь, несмотря на союзническую риторику, четко осознает отличность своих интересов в сфере безопасности от российских. И настроена расширять круг своих...
 
Новости дня
Новости разные
 
График проведения ЦТ в 2020 году
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

02.03.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Пинский Вестник
Днепровская правда (Дуюровно)
Патриот (Ушачи)
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
03.03.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Пинский Вестник
Днепровская правда (Дуюровно)
Лепельский край
Міёрскія навіны
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Радзiма
Горецкий вестник
Асiповiцкi край

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика