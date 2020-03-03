|
Белнефтехим: с крупными российскими поставщиками нефти пока не договорились
Источник материала: Партизан
С крупными российскими поставщиками нефти пока нет договоренностей, на которые рассчитывает белорусская сторона, заявил журналистам председатель концерна "Белнефтехим" Андрей Рыбаков, отвечая на вопрос
"Мы ни для кого не закрываем возможности по работе с Республикой Беларусь. Продолжаем плотно общаться и вести переговоры с большими компаниями. Но пока нет тех договоренностей, на которые рассчитываем. Параллельно и активно ведем работу по иным направлениям. Как по самому широкому российскому вектору, так и по внешнему периметру - поставкам иных сортов нефти", - сказал Андрей Рыбаков.
По его словам, предстоит и в дальнейшем еще эффективнее и плодотворнее продолжать работу по диверсификации поставок, контактов и внутри Российской Федерации, и с поставщиками из других стран.
Как сообщалось, 3 марта Лукашенко провел совещание по вопросам обеспечения эффективной работы нефтеперерабатывающего комплекса страны в 2020 году и на перспективу.
По его словам, отдельные государства поняли, что при помощи вентиля на нефтяной трубе выгодные им вопросы решаются значительно легче.
"Не думайте, что я намекаю здесь только на Россию. Это стало нормой для государств планеты, которые имеют от Господа такое счастье", - сказал он, подразумевая под "счастьем" нефть.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
С крупными российскими поставщиками нефти пока нет договоренностей, на которые рассчитывает белорусская сторона, заявил журналистам председатель концерна...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)