Белнефтехим: с крупными российскими поставщиками нефти пока не договорились









"Мы ни для кого не закрываем возможности по работе с Республикой Беларусь. Продолжаем плотно общаться и вести переговоры с большими компаниями. Но пока нет тех договоренностей, на которые рассчитываем. Параллельно и активно ведем работу по иным направлениям. Как по самому широкому российскому вектору, так и по внешнему периметру - поставкам иных сортов нефти", - сказал Андрей Рыбаков.





По его словам, предстоит и в дальнейшем еще эффективнее и плодотворнее продолжать работу по диверсификации поставок, контактов и внутри Российской Федерации, и с поставщиками из других стран.









Как сообщалось, 3 марта Лукашенко провел совещание по вопросам обеспечения эффективной работы нефтеперерабатывающего комплекса страны в 2020 году и на перспективу.





По его словам, отдельные государства поняли, что при помощи вентиля на нефтяной трубе выгодные им вопросы решаются значительно легче.





"Не думайте, что я намекаю здесь только на Россию. Это стало нормой для государств планеты, которые имеют от Господа такое счастье", - сказал он, подразумевая под "счастьем" нефть.



