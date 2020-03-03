Опасная работа: безбилетница избила контролера в Барановичах









Инцидент произошел 2 марта примерно в 17.45. На одной из остановок в рейсовый автобус зашли контролеры и во время движения стали проверять проездные документы.





У 44-летней пассажирки билета не оказалось. Контролер попросила женщину оплатить штраф. В ответ пассажирка схватила ее за волосы и несколько раз ударила рукой.





Барановичский межрайонный отдел Следственного комитета в отношении безбилетницы возбудил уголовное дело по ч.1 ст.366 УК (насилие либо угроза в отношении должностного лица, выполняющего служебные обязанности).





Фигурантке грозит штраф либо лишение свободы сроком до пяти лет.



