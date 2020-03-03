Лукашенко заявил, что отдельные страны решают вопросы с помощью вентиля

Источник материала: Ежедневник

Президент уверен, что когда в результате диверсификации поставок исчезнет монополизм, по ценам договариваться станет легче.

На нем президент заявил, что «отдельные государства поняли, что при помощи вентиля на нефтяной трубе выгодные им вопросы решаются значительно легче».

И добавил, что он намекает не только на Россию.

«Условия поставки нефти в ультимативной форме увязываются с иными проблемами, которые желает решить страна-поставщик. Происходит это без оглядки на действующую договорную базу и принципы построения наших отношений», - сказал президент.

Лукашенко констатировал, что сегодня Беларусь недополучает около 1 млн т сырья ежемесячно. Он признал, что здесь есть вина и самой республики: уже давно нужно было диверсифицировать поставки. А проблемы с нефтью влияют на ВВП и доходы бюджета, констатировал президент.

Тем не менее, по словам Лукашенко, Беларусь не собирается полностью отказываться от российской нефти.

Однако, Беларусь не намерена «постоянно ползать на коленях 31 декабря, вымаливая эту нефть», и сообщил, что сегодня задача номер один – поиск новых поставщиков.