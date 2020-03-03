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Пожелаем удачи осиповчанам в финале «100 идей для Беларуси»

03.03.2020 — Разное | Асiповiцкi край  
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Источник материала: Асiповiцкi край

Сегодня в Минске проходит финал республиканского молодежного инновационного проекта «100 идей для «Беларуси». Учащиеся СШ4 Денис Ярошевич и Дмитрий Борисов представляют наш район и область в номинации «Био- и наноиндустрия». Ребята защищают свой проект «Использование хитозана в комплексной переработке молочной сыворотки». Пожелаем удачи землякам.

Пожелаем удачи осиповчанам в финале «100 идей для Беларуси»

 
Теги: Минск
 
 
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Сегодня в Минске проходит финал республиканского молодежного инновационного проекта «100 идей для «Беларуси». Учащиеся СШ4 Денис Ярошевич и Дмитрий Борисов...
 
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