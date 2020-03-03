ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Около 70% белорусов не задумываются о накоплениях и планируют жить на госпенсию в старости

03.03.2020 14:39 — Разное | Myfin  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Myfin

фото: Myfin.by

В опросе, который осенью прошлого года провели Исследовательский центр ИПМ и BEROC, участвовали 1500 человек в возрасте от 18 лет.


Глеб Шиманович. Фото предоставлено организаторами мероприятия

Как отметил Глеб Шиманович, 90,9% опрошенных считает, что существующая пенсия не способна обеспечить им безбедную старость.

Скриншот материалов из презентации Глеба Шимановича

По данным опроса, 71,8% респондентов считают, что пенсия в Беларуси низкая. 51,2% полагают, что причины этого в неэффективности государства и 44% - в общем экономическом положении. Демография, уклонение от налогов не столь важны на этом фоне.

Скриншот материалов из презентации Глеба Шимановича

На вопрос, какие изменения могут сделать пенсионную систему в Беларуси лучше, больше половины ответили, что нужно включить в страховой стаж периоды службы в армии, ухода за детьми, престарелыми.

Скриншот материалов из презентации Глеба Шимановича

45,1% опрошенных считают, что снижения пенсионного возраста в Беларуси точно не произойдет, 30,4% уверены, что пенсионный возраст точно повысят.

Скриншот материалов из презентации Глеба Шимановича

На вопрос «Рискуете ли вы не выработать нужный для получения пенсии страховой стаж?», 42,4% ответили, что планируют выработать необходимый стаж, еще 26,9% допускают риски, но тоже рассчитывают выработать нужный страховой стаж до пенсии.


Скриншот материалов из презентации Глеба Шимановича

В отношении повышенных пенсий люди одобряют эти льготы для «чернобыльцев» и тех, кто работал во вредных условиях, а для госслужащих повышение пенсий значительная часть опрошенных скорее считает несправедливостью.


Скриншот материалов из презентации Глеба Шимановича

62,1% полагают, что размер государственной пенсии должен зависеть прежде всего от трудового стажа, 32,9% - от условий труда.


Скриншот материалов из презентации Глеба Шимановича

Жить после окончания трудовой деятельности большинство (71,4%) все же рассчитывает на госпенсию, а не на другие источники доходов или накопления.


Скриншот материалов из презентации Глеба Шимановича

70,5% или не задумывалось о накоплениях, или не имело такой возможности. 56,5% отмечают, что денег не хватает на обычные расходы, поэтому откладывать не получается.

Скриншот материалов из презентации Глеба Шимановича

74,1% сказали, что накопления на пенсию делали бы при условии высокого и стабильного заработка, 30,1% - при государственных гарантиях по пенсионным накоплениям, 26,8% - при возможности самостоятельно в любой момент распорядиться пенсионным вкладом.


Скриншот материалов из презентации Глеба Шимановича

Также участники опроса высказали свое отношение к жизни на пенсии. 46,8% считают, что на пенсии они будут жить примерно так же как нынешние пенсионеры.


Скриншот материалов из презентации Глеба Шимановича


Скриншот материалов из презентации Глеба Шимановича


Скриншот материалов из презентации Глеба Шимановича

Как ранее сообщал Myfin.by, белорусы также высказали в ходе опроса свое отношение к детским пособиям и отпуску по уходу за ребенком.

Источник: Myfin.by
Если вы заметили ошибку в тексте новости, пожалуйста, выделите её и нажмите Ctrl+Enter
Поделиться:
Новости по темам:
Читайте также:

 
Теги: Новости
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Большинство белорусов считают, что пенсии в стране низкие и пенсионерам не хватает денег на продукты питания, оплату коммуналки и другие основные нужды. Больше...
 
Новости дня
Новости разные
 
"Упреждающий момент": один класс в школе Витебска на карантине из-за коронавируса
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

02.03.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Пинский Вестник
Днепровская правда (Дуюровно)
Патриот (Ушачи)
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
03.03.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Пинский Вестник
Днепровская правда (Дуюровно)
Лепельский край
Міёрскія навіны
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Радзiма
Горецкий вестник
Асiповiцкi край

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика