Около 70% белорусов не задумываются о накоплениях и планируют жить на госпенсию в старости

Источник материала: Myfin

фото: Myfin.by

В опросе, который осенью прошлого года провели Исследовательский центр ИПМ и BEROC, участвовали 1500 человек в возрасте от 18 лет.



Глеб Шиманович. Фото предоставлено организаторами мероприятия



Как отметил Глеб Шиманович, 90,9% опрошенных считает, что существующая пенсия не способна обеспечить им безбедную старость.



Скриншот материалов из презентации Глеба Шимановича

По данным опроса, 71,8% респондентов считают, что пенсия в Беларуси низкая. 51,2% полагают, что причины этого в неэффективности государства и 44% - в общем экономическом положении. Демография, уклонение от налогов не столь важны на этом фоне.

Скриншот материалов из презентации Глеба Шимановича

На вопрос, какие изменения могут сделать пенсионную систему в Беларуси лучше, больше половины ответили, что нужно включить в страховой стаж периоды службы в армии, ухода за детьми, престарелыми.

Скриншот материалов из презентации Глеба Шимановича

45,1% опрошенных считают, что снижения пенсионного возраста в Беларуси точно не произойдет, 30,4% уверены, что пенсионный возраст точно повысят.

Скриншот материалов из презентации Глеба Шимановича

На вопрос «Рискуете ли вы не выработать нужный для получения пенсии страховой стаж?», 42,4% ответили, что планируют выработать необходимый стаж, еще 26,9% допускают риски, но тоже рассчитывают выработать нужный страховой стаж до пенсии.



Скриншот материалов из презентации Глеба Шимановича

В отношении повышенных пенсий люди одобряют эти льготы для «чернобыльцев» и тех, кто работал во вредных условиях, а для госслужащих повышение пенсий значительная часть опрошенных скорее считает несправедливостью.



Скриншот материалов из презентации Глеба Шимановича

62,1% полагают, что размер государственной пенсии должен зависеть прежде всего от трудового стажа, 32,9% - от условий труда.



Скриншот материалов из презентации Глеба Шимановича

Жить после окончания трудовой деятельности большинство (71,4%) все же рассчитывает на госпенсию, а не на другие источники доходов или накопления.



Скриншот материалов из презентации Глеба Шимановича

70,5% или не задумывалось о накоплениях, или не имело такой возможности. 56,5% отмечают, что денег не хватает на обычные расходы, поэтому откладывать не получается.

Скриншот материалов из презентации Глеба Шимановича

74,1% сказали, что накопления на пенсию делали бы при условии высокого и стабильного заработка, 30,1% - при государственных гарантиях по пенсионным накоплениям, 26,8% - при возможности самостоятельно в любой момент распорядиться пенсионным вкладом.



Скриншот материалов из презентации Глеба Шимановича

Также участники опроса высказали свое отношение к жизни на пенсии. 46,8% считают, что на пенсии они будут жить примерно так же как нынешние пенсионеры.





Скриншот материалов из презентации Глеба Шимановича



Скриншот материалов из презентации Глеба Шимановича



Скриншот материалов из презентации Глеба Шимановича