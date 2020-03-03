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Четыре самолёта совершили экстренную посадку в России

03.03.2020 15:32 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости России. Три самолета совершили экстренные посадки в различных городах России. В двух случаях причиной стали анонимные сообщения о минировании, которые поступили на почту контактного центра, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Лайнер, выполнявший рейс Новосибирск – Москва был вынужден приземлиться в Перми. Еще один самолет сел в Хабаровске. После необходимых проверок информация о минировании не подтвердилась.

Четыре самолёта совершили экстренную посадку в России

Кроме того, лайнер, следовавший в Цюрих, вернулся в аэропорт Шереметьево из-за технической неисправности. Обошлось без пострадавших.

Воздушное судно, которое направлялось в болгарскую столицу, срочно вернулось в Москву. На борту сработал датчик столкновения с землей.

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Новости России. Три самолета совершили экстренные посадки в различных городах России. В двух случаях причиной стали анонимные сообщения о минировании, которые...
 
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