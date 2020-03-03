Четыре самолёта совершили экстренную посадку в России

Источник материала: СТВ

Новости России. Три самолета совершили экстренные посадки в различных городах России. В двух случаях причиной стали анонимные сообщения о минировании, которые поступили на почту контактного центра, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Лайнер, выполнявший рейс Новосибирск – Москва был вынужден приземлиться в Перми. Еще один самолет сел в Хабаровске. После необходимых проверок информация о минировании не подтвердилась.





Кроме того, лайнер, следовавший в Цюрих, вернулся в аэропорт Шереметьево из-за технической неисправности. Обошлось без пострадавших.

Воздушное судно, которое направлялось в болгарскую столицу, срочно вернулось в Москву. На борту сработал датчик столкновения с землей.