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Леонид Карась: ЧМ по биатлону-2025 может пройти в Беларуси
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Беларусь может принять чемпионат мира-2025 по биатлону. Об этом сообщил заместитель директора спорткомплекса «Раубичи» Леонид Карась, сообщили в программе «СТВ-Спорт».
Также на совещании после недавнего чемпионата Европы представители IBU подтвердили, что в 2022 году у нас в стране состоится этап Кубка мира.
Напомним, что уже 4 марта в «Раубичах» стартует этап Кубка IBU. В среду пройдут соревнования в спринте среди мужчин и женщин.
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Новости Беларуси. Беларусь может принять чемпионат мира-2025 по биатлону. Об этом сообщил заместитель директора спорткомплекса «Раубичи» Леонид Карась, сообщили в...
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