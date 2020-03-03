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Леонид Карась: ЧМ по биатлону-2025 может пройти в Беларуси

03.03.2020 15:09 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Беларусь может принять чемпионат мира-2025 по биатлону. Об этом сообщил заместитель директора спорткомплекса «Раубичи» Леонид Карась, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Леонид Карась: ЧМ по биатлону-2025 может пройти в Беларуси

Также на совещании после недавнего чемпионата Европы представители IBU подтвердили, что в 2022 году у нас в стране состоится этап Кубка мира.

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Напомним, что уже 4 марта в «Раубичах» стартует этап Кубка IBU. В среду пройдут соревнования в спринте среди мужчин и женщин.

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Новости Беларуси. Беларусь может принять чемпионат мира-2025 по биатлону. Об этом сообщил заместитель директора спорткомплекса «Раубичи» Леонид Карась, сообщили в...
 
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