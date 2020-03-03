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IIHF заявила об отмене шести международных турниров из-за коронавируса

03.03.2020 15:07 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Международная федерация хоккея заявила об отмене шести мартовских международных турниров в связи с распространением коронавируса, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

IIHF заявила об отмене шести международных турниров из-за коронавируса

У мужчин будет отменено проведение юниорских чемпионатов мира U18 в группах А и В второго дивизиона, а также в группах А и В третьего дивизиона.У женщин отменены мировые первенства среди группы В первого дивизиона и группы А второго дивизиона. Все турниры были запланированы на март и начало апреля.

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По этой же причине под угрозой проведение взрослого чемпионата мира в Швейцарии, который должен состояться с 8 по 24 мая.

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Новости Беларуси. Международная федерация хоккея заявила об отмене шести мартовских международных турниров в связи с распространением коронавируса, сообщили в...
 
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