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На белорусской таможне задержали 100 тысяч контрабандных роз

03.03.2020 14:49 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. 100 тысяч роз не прошли таможню в Беларуси. За минувшую неделю специалисты выявили 11 случаев незаконно ввозимых цветов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

На белорусской таможне задержали 100 тысяч контрабандных роз

В преддверие 8 Марта к подобным грузам особое внимание. Традиционно в это время «цветущий» бизнес активизируется, а некоторые продавцы стараются как можно больше заработать.

На белорусской таможне задержали 100 тысяч контрабандных роз

Так, при проверке фур в некоторых пунктах пропуска установлено, что количество живых цветов больше, чем заявлено в документах, а стоимость их явно занижена. По фактам нарушений начаты административные процессы. Но цветы все-таки доедут до покупателя: конфискация в этих случаях не предусмотрена.

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Новости Беларуси. 100 тысяч роз не прошли таможню в Беларуси. За минувшую неделю специалисты выявили 11 случаев незаконно ввозимых цветов, сообщили в программе...
 
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