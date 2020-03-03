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Александр Лукашенко: рынок юга, прежде всего братской нам Украины, да и Европы – премиальный рынок
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. 3 марта во Дворце Независимости Александр Лукашенко провел совещание по вопросам обеспечения эффективной работы нефтеперерабатывающего комплекса страны, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
И мы могли бы, поставляя из альтернативных источников нефть через Украину по трубе Одесса – Броды работать вместе, договорившись, с украинцами, странами Юго-Восточной Европы, поставлять нефтепродукты на этот рынок, покупая через порт Одессы. И поставляя через Украину.
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Новости Беларуси. 3 марта во Дворце Независимости Александр Лукашенко провел совещание по вопросам обеспечения эффективной работы нефтеперерабатывающего...
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