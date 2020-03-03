Белорусская Gismart вошла в топ-10 быстрорастущих компаний Европы

Источник материала: Ежедневник

Белорусский разработчик и издатель мобильных игр Gismart стал самой быстрорастущей компанией в игровой индустрии по рейтингу Financial Times FT1000.

Всего за три года выручка Gismart увеличилась на 8800% и достигла 70 миллионов долларов в 2018-м году, пишет dev.by . Выросло и портфолио продуктов компании. Сегодня Gismart занимается созданием гиперказуальных и казуальных игр, паблишингом сторонних мобильных игровых продуктов, а также разработкой развлекательных музыкальных приложений. В штате компании 300 сотрудников в офисах Беларуси, Великобритании, Китая и Украины.

В портфолио Gismart более 20 мобильных игр, общее количество скачиваний превысило 500 миллионов.

FT 1000 — это проект делового издания Financial Times, который ежегодно составляет список тысячи наиболее инновационных и быстроразвивающихся бизнесов Европы. В рейтинг вошли компании, достигшие самого высокого совокупного годового роста выручки за последние три года.