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Белорусская Gismart вошла в топ-10 быстрорастущих компаний Европы

03.03.2020 15:53 — Разное | Ежедневник  
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Источник материала: Ежедневник

Белорусский разработчик и издатель мобильных игр Gismart стал самой быстрорастущей компанией в игровой индустрии по рейтингу Financial Times FT1000.

Всего за три года выручка Gismart увеличилась на 8800% и достигла 70 миллионов долларов в 2018-м году, пишет dev.by. Выросло и портфолио продуктов компании. Сегодня Gismart занимается созданием гиперказуальных и казуальных игр, паблишингом сторонних мобильных игровых продуктов, а также разработкой развлекательных музыкальных приложений. В штате компании 300 сотрудников в офисах Беларуси, Великобритании, Китая и Украины.

В портфолио Gismart более 20 мобильных игр, общее количество скачиваний превысило 500 миллионов.

FT 1000 — это проект делового издания Financial Times, который ежегодно составляет список тысячи наиболее инновационных и быстроразвивающихся бизнесов Европы. В рейтинг вошли компании, достигшие самого высокого совокупного годового роста выручки за последние три года.

 
 
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Белорусский разработчик и издатель мобильных игр Gismart стал самой быстрорастущей компанией в игровой индустрии по рейтингу Financial Times FT1000.
 
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