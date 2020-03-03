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Белорусская Gismart вошла в топ-10 быстрорастущих компаний Европы
03.03.2020 15:53 — Разное | Ежедневник
Источник материала: Ежедневник
Белорусский разработчик и издатель мобильных игр Gismart стал самой быстрорастущей компанией в игровой индустрии по рейтингу Financial Times FT1000.
Всего за три года выручка Gismart увеличилась на 8800% и достигла 70 миллионов долларов в 2018-м году, пишет
В портфолио Gismart более 20 мобильных игр, общее количество скачиваний превысило 500 миллионов.
FT 1000 — это проект делового издания Financial Times, который ежегодно составляет список тысячи наиболее инновационных и быстроразвивающихся бизнесов Европы. В рейтинг вошли компании, достигшие самого высокого совокупного годового роста выручки за последние три года.
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Белорусский разработчик и издатель мобильных игр Gismart стал самой быстрорастущей компанией в игровой индустрии по рейтингу Financial Times FT1000.
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