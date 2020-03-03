|
Соцсети сутки смеются над новым памятником в Беларуси. Это то ли Дарт Вейдер, то ли террорист
Источник материала: KYKY>
В центре Любани (Минская область) установили скульптуру спасателя, вырезанную из пеноблоков. Эту работу по заказу сделал мастер Сергей Крук. За почти сутки новость уже облетела множество соцсетей, блогов и СМИ: в первую очередь потому, что самого спасателя она мало кому напоминает – как журналисты, так и пользователи сети рассмотрели в ней «криппового» Дарта Вейдера. Но есть и другие версии!
Сами жители Любани в беседе с TUT.by
Например, на «Пикабу», кроме наиболее популярной теории о сходстве с Вейдером,
Отдельные пользователи «Пикабу» призвали всех всмотреться в лицо девочки – оно выглядит так, будто умудрено жизненным опытом, или как у «приунывшей бабушки». Другие сочли, что спасатель – просто жидкий Терминатор. «Если этот памятник переживет человечество, то раскопавшие его скажут: «Так им и надо было, с таким-то фейсом...» – написал юзер под ником Sexmet11.
Нашлись и те, кто заменил лица спасателя и спасенной Александром Лукашенко (куда тут без этого!). Вышло вполне себе органично:
Один человек на волне ассоциаций вспомнил про Грампи Кэт, ту самую «Сердитую кошку». Теперь попробуйте об этом забыть:
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В центре Любани (Минская область) установили скульптуру спасателя, вырезанную из пеноблоков. Эту работу по заказу сделал мастер Сергей Крук. За почти сутки новость...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)