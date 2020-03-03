«Бывший муж-алкоголик требует, чтобы его содержал наш сын-магистрант». Адвокат отвечает читательнице

Источник материала: Tut.by

Автор письма пишет, что после развода с мужем, который уже в браке злоупотреблял алкоголем, ей удалось наладить свою жизнь, открыть бизнес, вырастить сына. Каково же было удивление женщины, когда спустя годы экс-супруг, который к этому времени окончательно спился, требует деньги на содержание с бывшей семьи. Каковы его шансы на успешный исход дела, рассказывает адвокат.

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— В своем бывшем муже я разочаровалась уже давно. Но только теперь поняла, что подлость его на самом деле не знает пределов.

Он старше меня, и сейчас уже пенсионер. Когда мы были вместе, я его, как многие женщины на моем месте, к чему-то подталкивала, мотивировала, тянула. Идей у меня всегда было много, но самой идти в бизнес было страшно. Ну а он упирался, ведь проще было оттарабанить смену, а остальное время провести на диване или с друзьями во дворе. Именно с этими друзьями он начал прикладываться к бутылке. После того как мы развелись, он скатился до образа жизни, который вполне можно назвать асоциальным.



Фото: pinterest.com

Мне же после развода деваться было некуда — надо было самой поднимать ребенка. На такой мотивации я не только сама открыла бизнес, но и сделала его вполне успешным: мы с сыном не шикуем, но при разумном расходовании денег нам хватает на все необходимое. Сын у меня умница, отучился в университете, сейчас бесплатно учится в магистратуре за границей. Я ему, конечно, пока помогаю, потому что стипендии не хватает на хорошую жизнь за рубежом, ну а работать, понятное дело, пока не получается. Сын деньги расходует с умом, но любит путешествовать. Понятно, что когда живешь в Европе, странно не пользоваться этой возможностью: он часто летает куда-то на этих лоукостах. Я-то знаю, что все это стоит недорого. Но когда о поездках узнал мой бывший муж, у него в голове что-то перемкнуло: видимо, думает, что на каждое путешествие сын по тысяче долларов тратит.





В общем, как гром среди ясного неба мой бывший муж подал в суд иск, чтобы сын выплачивал ему деньги на содержание. Мол, он платил в свое время алименты, теперь будьте любезны — позаботьтесь о папе. Он на самом деле платил алименты, тут не поспоришь: я, дурочка, в свое время их взыскала, и эти копейки у него удерживали из зарплаты. Деньги от отца были каплей в море по сравнению с тем, сколько на самом деле надо было сыну на нормальную еду, одежду, репетиторов, внешкольные занятия.

Ну и конечно же, сумма алиментов, которые платил отец, несопоставима с тем, сколько он сейчас хочет получать от сына. Откуда у ребенка такие деньги? Как быть, ведь это так несправедливо! А еще я слышала, что деньги могут взыскать и с бывшей жены — правда это?

Комментарий адвоката:

Татьяна Семешко, адвокат Минской областной коллегии адвокатов, управляющий партнер адвокатского бюро «Ваш частный адвокат» ; Телефоны: +375 (33) 688 66 36, +375 (29) 388 66 36, +375 (25) 688 66 36, 8 (017) 399 66 36

— Действующим законодательством определено, что не только родители должны содержать своих несовершеннолетних детей, но и дети обязаны заботиться о своих родителях и оказывать им помощь.

Более того, в соответствии со ст. 100 Кодекса Республики Беларусь о браке и семье (далее — КоБС Республики Беларусь), на совершеннолетних трудоспособных детей возложена обязанность содержать своих нетрудоспособных, нуждающихся в помощи родителей.

Из информации, изложенной вами в обращении, следует, что ваш сын трудоспособный и совершеннолетний (в частности, вы отмечаете, что он уже учится в магистратуре).

Ваш бывший супруг, в свою очередь, является нетрудоспособным, о чем вы также упоминаете в своем письме.

Однако нетрудоспособность далеко не всегда означает, что человека можно отнести к категории нуждающихся. При оценке этого вопроса суд будет взвешивать приведенные стороной доказательства, касающиеся доходов бывшего супруга, а также тщательно анализировать его потенциальные расходы: например траты на продукты, коммунальные платежи, лекарства.

Оценить, является ли ваш бывший супруг нуждающимся в помощи, невозможно, поскольку никаких сведений по этому поводу вы не даете. Помочь вам можно только после получения недостающей информации.

Но если вы намерены самостоятельно прорабатывать этот вопрос, то обратите внимание на некоторые обстоятельства.

На заметку: нуждаемость по делам этой категории, как правило, сводится к невозможности обеспечить достаточный уровень жизни. Исходя из судебной практики речь идет о невозможности удовлетворения минимальных потребностей нетрудоспособного родителя.

Вам следует четко понимать это и учитывать при ведении дела в суде: нуждаемость — элемент дела, который должен быть доказан.

Важно: если по итогам рассмотрения дела будет установлено, что ваш бывший супруг не является нуждающимся в помощи, то в удовлетворении его иска с высокой долей вероятности будет отказано.

Если же судом будет установлено, что истец действительно нуждается в помощи, то вопрос о взыскании средств на его содержание встанет максимально остро. Однако исходя из сложившейся судебной практики отмечу: речь при этом все равно будет идти о взыскании только той суммы, которая позволит родителю удовлетворять свои основные значимые потребности.

Обратите особое внимание: размер алиментов в этом случае определяется судом в твердой денежной сумме или в сумме, соответствующей определенному количеству базовых величин, подлежащей выплате ежемесячно. Критерии для определения размера алиментов — это материальное и семейное положение каждого участника спора, то есть родителя и ребенка (ч.1 ст. 102 КоБС Республики Беларусь).

При анализе платежеспособности сына суд будет интересоваться не только сведениями о его доходах, но и о его расходах.

(Эти нюансы мы уже анализировали в тексте «Отец взыскивает с меня алименты: что делать? Адвокат комментирует историю читателя» . Поэтому, полагаю, останавливаться на них повторно нет необходимости).

Отвечаю и на ваш вопрос «а еще я слышала, что деньги могут взыскать и с бывшей жены — правда это?»: да, законодательством предусмотрен такой механизм.

Следует знать: право нуждающегося в материальной помощи нетрудоспособного супруга на получение содержания от другого супруга, обладающего необходимыми для этого средствами, сохраняется после расторжения брака, если он (она) стал нетрудоспособным до расторжения брака или в течение одного года после его расторжения (ч.1 ст. 30 КоБС Республики Беларусь).

Важно: если супруги состояли длительное время (не менее десяти лет) в браке, суд вправе взыскать алименты в пользу разведенного супруга и в том случае, когда он достиг пенсионного возраста не позднее пяти лет со дня расторжения брака (ч.2 ст. 30 КоБС Республики Беларусь).

С учетом этой информации вы можете самостоятельно оценить перспективу взыскания с вас в пользу бывшего супруга средств на его содержание. Однако иск, как вы сами пишете, предъявлен вашим бывшим супругом только к ребенку, но не к вам. Поэтому главное, на что я хочу обратить ваше внимание: вам нужно четко разграничивать свое материально-семейное положение и положение cына.

Сын совершеннолетний человек, вы не его законный представитель и не отвечаете по его обязательствам. Если супруг начнет проявлять активный интерес по поводу вашего имущественного положения, пресекайте его попытки что-либо узнать.

Смело ссылайтесь на то, что в предмет доказывания по делу эти сведения не входят. Иначе вы рискуете сами натолкнуть бывшего супруга на идею предъявить еще один иск, на этот раз о предоставлении ему содержания от вас.

Мой личный совет: вашему сыну нужно собрать и предоставить суду доказательства, характеризующие его собственное материальное и семейное положение. В том числе нужно предоставить суду информацию о размере его ежемесячного дохода (насколько мне ясно из вашего письма, это только стипендия).

Не забудьте также предоставить документы, подтверждающие размер его обязательных ежемесячных расходов (например, о выплатах за жилье по месту учебы за границей). Как минимум это позволит добиться адекватного размера алиментов, если они все-таки будут взысканы с вашего сына. Кроме того, с учетом всех собранных по делу доказательств, касающихся материального и семейного положения родителя, и главное — доказательств, подтверждающих, что он нуждается в помощи, не исключена вероятность полного отказа в удовлетворении исковых требований.

Для достижения желаемого результата рекомендую прибегнуть к помощи адвоката.

Чем поможет адвокат: обсудив сложившуюся ситуацию более детально, изучив имеющиеся документы и получив ответы на вопросы, оставшиеся за рамками обращения, адвокат порекомендует оптимальную для вас позицию, подскажет, как и какими доказательствами необходимо запастись для достижения максимального результата в вашем случае. В случае необходимости подготовит письменные документы: возражения против иска, юридическое обоснование вашей позиции, заявления, запросы, ходатайства и т.д. Будет отстаивать избранную позицию, сможет вести дело в судах всех инстанций, а также представлять ваши интересы в различных государственных органах, иных организациях и перед третьими лицами.

Важно знать: исходя из своего опыта работы, обращаю ваше внимание, что зачастую мелкие детали и незначительная информация, которым клиенты не придают значения, способны существенным образом повлиять на ход событий, а порой и изменить его коренным образом.

Справочно: согласно ст. 124 ГПК Республики Беларусь, стороне, в пользу которой состоялось решение, суд присуждает возмещение понесенных ею расходов по оплате помощи представителя (адвоката) за счет другой стороны исходя из сложности дела и времени, затраченного на его рассмотрение.