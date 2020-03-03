Ганчевчане смогут задать вопрос заместителю председателя ГКСЭ Республики Беларусь

С целью разрешения вопросов, связанных с судебно-экспертной деятельностью в Брестской области, 6 марта с 10.00 до 12.00 в здании Барановичского межрайонного отдела Государственного комитета судебных экспертиз (ул. Королика, 8а, каб. 207) состоится выездной личный прием граждан и «прямая телефонная линия» с заместителем председателя ГКСЭ — Главным государственным судебно-медицинским экспертом Республики Беларусь Овсиюком Юрием Александровичем.
Телефон «прямой линии» 8 (01643)67 20 61.
Предварительная запись на прием осуществляется по телефону 8 (0162) 20 72 09.
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