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Ганчевчане смогут задать вопрос заместителю председателя ГКСЭ Республики Беларусь

03.03.2020 16:09 — Разное | Савецкае Палессе (Ганцевичи)  
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Источник материала: Савецкае Палессе (Ганцевичи)

С целью разрешения вопросов, связанных с судебно-экспертной деятельностью в Брестской области, 6 марта с 10.00 до 12.00 в здании Барановичского межрайонного отдела Государственного комитета судебных экспертиз (ул. Королика, 8а, каб. 207) состоится выездной личный прием граждан и «прямая телефонная линия» с заместителем председателя ГКСЭ — Главным государственным судебно-медицинским экспертом Республики Беларусь Овсиюком Юрием Александровичем.

Телефон «прямой линии» 8 (01643)67 20 61.

Предварительная запись на прием осуществляется по телефону 8 (0162) 20 72 09.

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С целью разрешения вопросов, связанных с судебно-экспертной деятельностью в Брестской области, 6 марта с 10.00 до 12.00 в здании Барановичского
 
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