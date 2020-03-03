Источник материала: Вороновская газета





Концепцию «умного города» в 2020 году планируют внедрить в 10 городах Беларуси. Об этом сообщила сегодня журналистам на форуме «Умные устойчивые города: от концепции до реализации» заместитель начальника управления реализации государственных ИКТ-проектов и закупок Минсвязи Елена Шорр, передает корреспондент БЕЛТА.

«Правительство поставило задачу точечно начинать цифровизацию, поскольку планово по всей стране сразу сделать невозможно. Начали с пилотного проекта (по внедрению концепции «умного города». — Прим. БЕЛТА) в Орше в 2019 году, сделали адаптацию типовой концепции. В этом году планируется ее внедрить еще в 10 городах: Барановичах, Пинске, Новополоцке, Полоцке, Мозыре, Лиде, Борисове, Солигорске, Молодечно и Бобруйске. Также в 2020-2021 годах намерены внедрить концепцию в Минске», — сказала Елена Шорр.

По ее словам, цифровизация предполагается как проект республиканского масштаба. «Мы видим некий проект, который развивается от пилотного и масштабируется на всю страну», — отметила Елена Шорр, уточнив, что реализовывать задуманное будут исходя из возможностей финансирования.

Форум «Умные устойчивые города: от концепции до реализации» проходит 3-5 марта в Минске. Организаторами выступают Международный союз электросвязи, ОАО «Гипросвязь» при поддержке Министерства связи и информатизации Беларуси.

МИНСВЯЗИ ГОТОВИТ ГОСПРОГРАММУ «ЦИФРОВОЕ РАЗВИТИЕ БЕЛАРУСИ» ДО 2025 ГОДА Об этом сообщил министр связи и информатизации Константин Шульган на форуме «Умные устойчивые города: от концепции до реализации».