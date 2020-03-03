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Роллы, лапша и тайские супы. В Гродно открыли первую точку сети «Суши Wok»
Источник материала: Tut.by
В Гродно открылось первое ресто-кафе сети «Суши Wok». Заведение будет работать по франшизе. В первые дни после открытия руководить процессом будет шеф-повар из Санкт-Петербурга. Он пробудет в Гродно четыре дня и будет следить за работой точки,
Первый ресторан «Суши Wok» открылся в 2011 году в Санкт-Петербурге. Сегодня сеть насчитывает около 700 ресторанов, большая половина из которых работает по франшизе.
Ресто-кафе сети в Гродно открылся в новом торгово-административном здании на Калючинской на цокольном этаже.
Меню состоит из блюд азиатской и паназиатской кухни. Его основу составляют различные роллы, также посетителям предложат лапшу с различными добавками. В меню также есть супы.
Заведение работает в формате take away. Есть детский уголок. Доставки пока нет, но владельцы пообещали, что появится и будет распространяться на весь Гродно.
— Гродно перспективный город. Тут много туристов, поэтому сети фастфуда пытаются зайти сюда. Конкуренция в цене-качестве нами создается высокая. Наши роллы — не премиум-вариант, это бюджетный, который доступен каждому, — отметили в ресто-кафе.
Кафе будет работать ежедневно с 10.00 до 23.00.
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Заведение будет работать по франшизе.
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