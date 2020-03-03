В Беларуси хотят ввести «кредитные каникулы» и ограничить штрафы для неплательщиков по банковским займам

Источник материала: Tut.by

В нынешнем году власти планируют внести изменения в Банковский кодекс и закон о гарантированном возмещении банковских депозитов. Об этом говорится в обосновании к плану подготовки законопроектов на 2020 год, опубликованном на сайте Национального центра законодательства и правовых исследований. В частности, в Беларуси могут законодательно закрепить понятие «кредитные каникулы», а депозит в случае банкротства банка в некоторых случаях можно будет получить даже на почте.



Снимок носит иллюстративный характер. Фото: Вадим Замировский, TUT.BY

Что хотят изменить в Банковском кодексе

Одно из предлагаемых новшеств — установить предельные размеры мер ответственности, которые банк может применить к кредитополучателю за несвоевременные выплаты по кредиту. Речь идет о разного рода неустойках, штрафах, пенях и так далее. Причина — не допустить «усугубления сложного финансового состояния кредитополучателей».

Кроме того, власти хотят закрепить в Банковском кодексе такое понятие, как «кредитные каникулы». Под этим подразумевается льготный период выплат по кредитам под залог недвижимости, а также другим кредитам, в том числе потребительским. Сперва властям предстоит решить, кому можно будет предоставлять кредитные каникулы, на каких услових и на какой срок, а также проанализировать необходимость такого нововведения. В качестве примера в обосновании законопроекта приводится Россия. Там «кредитные каникулы» представляют собой временное приостановление или уменьшение платежей по ипотечному кредиту на срок не более 6 месяцев.

Также проект кодекса предполагает, что клиентов банков должны будут уведомлять об изменениях условий договоров «способом, обеспечивающим персональное информирование потребителя». В частности, к таким способам относятся письменное уведомление или сообщение на электронную почту.

Еще одна мера касается повышения информационной безопасности банков, а также противодействия компьютерным атакам и мошенничеству. Для этого планируется организовать обмен информацией о таких инцидентах между субъектами банковских правоотношений и государственными органами.

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Что хотят изменить в законе о гарантированном возмещении банковских депозитов

Выплатами вкладов в случае банкротства банка занимается специальное Агентство по гарантированному возмещению банковских депозитов. Сейчас вкладчик вправе обратиться в агентство не раньше 14 дней и не позже 2 лет после того, как у агентства появилось обязательство возместить ему банковский депозит. В новом законопроекте сроки хотят увеличить: обращаться за возмещением депозита можно будет в срок не ранее 7 дней и не позднее 5 лет с момента возникновения обязательств. Причем обратиться за вкладом можно будет и после прошествия пяти лет, если было уважительная причина: например, вкладчик находился за границей.

Также планируется ввести другие способы возмещения депозитов, кроме как через банк-поверенный. Например, если сумма вклада невелика или затраты на обращение в банк будут больше суммы вклада, получить его можно будет в отделении «Белпочты». Кроме того, по обращению вкладчика всю положенную к выплате сумму могут перевести на его счет в другом банке.