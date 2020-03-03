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Ждать ли паводка?

03.03.2020 — Разное | Маяк Преднепровья  
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Источник материала: Маяк Преднепровья

Ждать ли паводка?В результате анализа сложившихся гидрометеорологических условий в бассейнах рек и произведенных расчетов максимальные уровни воды весеннего половодья на большинстве рек близки к средним многолетним значениям и ниже их. Погодные условия в дальнейшем могут, как осложнить паводковую ситуацию, в случае выпадения значительного количества осадков, так и наоборот смягчить ее, в случае растянутых во времени весенних процессов и дефицита осадков.

По опыту прошлых лет при повышении уровня воды в период весеннего паводка возможно подтопление строений, в том числе жилых домов в г. Быхов по ул. Володарского, ул. Вильня, ул. Набережная, пер. Солодышева, а так же в д. Сапежинка, д. Воронино, д. Барколабово. В зону возможного подтопления попадает 101 подворье, расположенные преимущественно со стороны поймы р. Днепр.

Чтобы избежать нежелательных последствий, жителям наиболее подтапливаемых зон следует своевременно вынести из подвалов овощи, консерванты, одним словом все, что вода может испортить, постарайтесь предусмотреть, откуда может поступить вода, при необходимости прокапайте отводящие воду каналы. Отключите от электросети проводку в подтапливаемых помещениях, очистите водостоки для отвода вод с личных подворий.

В случае обнаружения подтопления, немедленно сообщайте в Быховский районный отдел по чрезвычайным ситуациям по телефонам 101 либо 112. Ваша бдительность в подобных ситуациях оградит от неприятных последствий и поможет уберечь имущество. Так же в целях снижения ущерба от последствий весеннего паводка рекомендуется страховать имущество и материальные ценности.

Не оставайтесь равнодушны к своим престарелым соседям, родственникам, нуждающимся в Вашей поддержке, позаботьтесь о них и о безопасности их имущества.

Старший инспектор сектора пропаганды и взаимодействия с общественностью

Быховского РОЧС

Сергей Исаенко

 
 
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Патриот (Ушачи)
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Единство
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