Базанов о новом хозяине минского «Динамо»: «Насколько владею информацией, все это обнародуют в ближайшее время»

– Уже сейчас уверен: в грядущем сезоне и «Динамо», и «Минск» сыграют в высшей лиге.





– «Минск» останется под опекой Мингорисполкома?





– Да.





– Значит, у «Динамо» появится новый хозяин. Кто?





– Насколько владею информацией, все это обнародуют в ближайшее время, – сказал Базанов.





Напомним, у обоих клубов мог остался один собственник – Мингорисполком. По регламенту в высшей лиге не могут выступать команды, у которых один собственник. «Минск» мог опуститься в первую лигу так как в таблице занял место ниже «Динамо».





Ранее сообщалось, что новыми владельцами минского «Динамо» станут несколько IT-компаний, включая компанию Прокопени. Однако эта информация не нашла подтверждения.



