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Базанов о новом хозяине минского «Динамо»: «Насколько владею информацией, все это обнародуют в ближайшее время»
Источник материала: Партизан
Председатель АБФФ Владимир Базанов сообщил о том, что у минского «Динамо» появится новый собственник.
– Уже сейчас уверен: в грядущем сезоне и «Динамо», и «Минск» сыграют в высшей лиге.
– «Минск» останется под опекой Мингорисполкома?
– Да.
– Значит, у «Динамо» появится новый хозяин. Кто?
– Насколько владею информацией, все это обнародуют в ближайшее время, – сказал Базанов.
Напомним, у обоих клубов мог остался один собственник – Мингорисполком. По регламенту в высшей лиге не могут выступать команды, у которых один собственник. «Минск» мог опуститься в первую лигу так как в таблице занял место ниже «Динамо».
Ранее сообщалось, что новыми владельцами минского «Динамо» станут несколько IT-компаний, включая компанию Прокопени. Однако эта информация не нашла подтверждения.
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Базанов о новом хозяине минского «Динамо»: «Насколько владею информацией, все это обнародуют в ближайшее время»
Председатель АБФФ Владимир Базанов сообщил о том, что у минского «Динамо» появится новый собственник.
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