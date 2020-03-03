ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Шрайбман: Налицо повальная деградация восточного вектора внешней политики

03.03.2020 15:53 — Разное | Партизан  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Партизан

У нас налицо повальная деградация восточного вектора внешней политики, и неожиданные всплески позитива на западном.

Шрайбман: Налицо повальная деградация восточного вектора внешней политики
Политический обозреватель Артем Шрайбман прокомментировал сегодняшнее совещание по нефтепереработке у Лукашенко.

Ранее я предположил, что приняв предложение Москвы по нефти, Минск свернет поиск альтернатив. Сегодняшнее совещание у Лукашенко показывает, что пока что не сворачивает, а наоборот.




Реальные энергетические проекты такой значимости с соседями могут серьезно улучшить отношения Минска с Варшавой и Вильнюсом, и укрепить - с Киевом. 

Когда есть осознание взаимовыручки в борьбе с общей проблемой - энергозависимостью от России, это создает новый фундамент отношений. Более прочный, чем разговоры о том, что мы 300-500 лет назад жили в одной стране. 


По словам Мясниковича, даже идея единого рынка нефти и газа в ЕАЭС, которые типа должны заработать в 2024-25 годах, может зависнуть из-за того, что Казахстан и Россия понимают этот "единый рынок" совсем не так, как остальные страны - не хотят включать туда единый тариф, самую важную деталь уравнения.


У нас налицо повальная деградация восточного вектора внешней политики, и неожиданные всплески позитива на западном - от нефти до совместных с британцами миротворческих учений в Беларуси и запуска двусторонней стратегической рабочей группы с Германией.
 
Теги: Минск
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
У нас налицо повальная деградация восточного вектора внешней политики, и неожиданные всплески позитива на западном.
 
Новости дня
Новости разные
 
Концепцию «умного города» в 2020 году планируют внедрить в 10 городах Беларуси
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

02.03.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Пинский Вестник
Днепровская правда (Дуюровно)
Патриот (Ушачи)
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
03.03.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Пинский Вестник
Днепровская правда (Дуюровно)
Лепельский край
Міёрскія навіны
Патриот (Ушачи)
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Асiповiцкi край

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика