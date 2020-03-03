Шрайбман: Налицо повальная деградация восточного вектора внешней политики

прокомментировал сегодняшнее совещание по нефтепереработке у Лукашенко. Политический обозреватель Артем Шрайбмансегодняшнее совещание по нефтепереработке у Лукашенко.





Сегодняшнее совещание у Лукашенко показывает, что пока что не сворачивает, а наоборот. Ранее я предположил, что приняв предложение Москвы по нефти, Минск свернет поиск альтернатив.показывает, что пока что не сворачивает, а наоборот.













Скоро должны разморозиться поставки по украинской трубе "Одесса-Броды " с Черного моря. " с Черного моря.





Реальные энергетические проекты такой значимости с соседями могут серьезно улучшить отношения Минска с Варшавой и Вильнюсом, и укрепить - с Киевом.





Когда есть осознание взаимовыручки в борьбе с общей проблемой - энергозависимостью от России, это создает новый фундамент отношений. Более прочный, чем разговоры о том, что мы 300-500 лет назад жили в одной стране.





полное разочарование не только в России, но и в ЕАЭС. Казахстан не готов поставлять беспошлинную нефть, если Беларусь не пообещает не продавать нефтепродукты из нее за рубеж . На этом фоне -





По словам Мясниковича, даже идея единого рынка нефти и газа в ЕАЭС, которые типа должны заработать в 2024-25 годах, может зависнуть из-за того, что Казахстан и Россия понимают этот "единый рынок" совсем не так, как остальные страны - не хотят включать туда единый тариф, самую важную деталь уравнения.







