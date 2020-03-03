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Шрайбман: Налицо повальная деградация восточного вектора внешней политики
Источник материала: Партизан
У нас налицо повальная деградация восточного вектора внешней политики, и неожиданные всплески позитива на западном.
Политический обозреватель Артем Шрайбман
Ранее я предположил, что приняв предложение Москвы по нефти, Минск свернет поиск альтернатив.
Реальные энергетические проекты такой значимости с соседями могут серьезно улучшить отношения Минска с Варшавой и Вильнюсом, и укрепить - с Киевом.
Когда есть осознание взаимовыручки в борьбе с общей проблемой - энергозависимостью от России, это создает новый фундамент отношений. Более прочный, чем разговоры о том, что мы 300-500 лет назад жили в одной стране.
На этом фоне - полное разочарование не только в России, но и в ЕАЭС.
По словам Мясниковича, даже идея единого рынка нефти и газа в ЕАЭС, которые типа должны заработать в 2024-25 годах, может зависнуть из-за того, что Казахстан и Россия понимают этот "единый рынок" совсем не так, как остальные страны - не хотят включать туда единый тариф, самую важную деталь уравнения.
У нас налицо повальная деградация восточного вектора внешней политики, и неожиданные всплески позитива на западном - от нефти до
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У нас налицо повальная деградация восточного вектора внешней политики, и неожиданные всплески позитива на западном.
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