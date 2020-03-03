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В райисполкоме проведут день открытых дверей
03.03.2020 — Разное | Горецкий вестник
Источник материала: Горецкий вестник
7 марта в Горецком райисполкоме пройдет день открытых дверей. Начало в 9.00. В большой зал заседаний приглашают всех желающих.
По каким вопросам обещают проконсультировать?
— Улучшение жилищных условий путем долевого строительства жилых помещений с использованием государственной поддержки.
— Строительство индивидуальных жилых домов индустриальным способом для нуждающихся с использованием господдержки.
— Досрочное распоряжение средствами семейного капитала.
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7 марта в Горецком райисполкоме пройдет день открытых дверей. Начало в 9.00. В большой зал заседаний приглашают всех желающих. По каким вопросам обещают...
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