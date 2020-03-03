ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Бывший директор Горецкого лесхоза назначен заместителем премьер-министра Беларуси

03.03.2020 — Разное | Горецкий вестник  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Горецкий вестник


 

Юрий Назаров назначен заместителем премьер-министра Беларуси. Александр Лукашенко отметил: Юрию Назарову предстоит курировать ключевое и важнейшее для страны направление. Это нефтехимический комплекс. «Я бы просил, чтобы вы включились в работу и обеспечили этот участок», — сказал глава государства.

 

Бывший директор Горецкого лесхоза назначен заместителем премьер-министра Беларуси

 

Юрий Назаров родился в 1962 году в Горках. Окончил Белорусский технологический институт имени С.М.Кирова, Академию управления при Президенте Беларуси.

С 1981 по 1982 год работал лаборантом Белорусского технологического института имени С.М.Кирова.

В 1983-1988 годах — лесничий Зубровского лесничества, инженер по охране леса и охотфауны, главный лесничий Горецкого лесхоза.

В 1988-2001 годах являлся исполняющим обязанности директора, директором Горецкого лесхоза.

С 2001 по 2004 год занимал должность заместителя председателя Комитета лесного хозяйства при Совете Министров Беларуси.

В 2004-2010 годах — заместитель министра лесного хозяйства Беларуси.

В 2010-2013 годах — заместитель управляющего делами Президента Беларуси.

В декабре 2013 года назначен председателем концерна «Беллесбумпром». Занимал эту должность до настоящего времени.

 

 

 

БЕЛТА


 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
  Юрий Назаров назначен заместителем премьер-министра Беларуси. Александр Лукашенко отметил: Юрию Назарову предстоит курировать ключевое и важнейшее для страны...
 
Новости дня
Новости разные
 
Александр Прищепов служит в дежурной части РОВД 26 лет
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

02.03.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Пинский Вестник
Днепровская правда (Дуюровно)
Патриот (Ушачи)
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
03.03.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Пинский Вестник
Днепровская правда (Дуюровно)
Лепельский край
Міёрскія навіны
Патриот (Ушачи)
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Асiповiцкi край

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика