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Четырех человек поместили в инфекционное отделение в Барановичах. Их проверяют на коронавирус

03.03.2020 17:06 — Разное | Виртуальный Брест  
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Источник материала: Виртуальный Брест

Молодые люди вернулись домой из Минска.

Четырех человек поместили в инфекционное отделение в Барановичах. Их проверяют на коронавирус

Фото использовано в качестве иллюстрации, Intex-press

Госпитализированные – студенты БНТУ. Все молодые люди могли контактировать со студентом из Ирана, у которого было выявлено заболевание.

– Чтобы исключить распространение инфекции, их поместили на карантин. У всех четверых взяты анализы на коронавирус, – сообщил Intex-press Анатолий Спиридо, заместитель главного врача Барановичской центральной поликлиники.

Анатолий Спиридо также отметил, что на данный момент случаев коронавирусной инфекции в Барановичах не зарегистрировано.

 
Теги: Минск
 
 
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  Молодые люди вернулись домой из Минска. Фото использовано в качестве иллюстрации, Intex-press Госпитализированные – студенты БНТУ. Все молодые люди могли...
 
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Газета Авангард
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Полымя
Единство
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