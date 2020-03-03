Четырех человек поместили в инфекционное отделение в Барановичах. Их проверяют на коронавирус

Источник материала: Виртуальный Брест

Молодые люди вернулись домой из Минска.





Фото использовано в качестве иллюстрации, Intex-press

Госпитализированные – студенты БНТУ. Все молодые люди могли контактировать со студентом из Ирана , у которого было выявлено заболевание.

– Чтобы исключить распространение инфекции, их поместили на карантин. У всех четверых взяты анализы на коронавирус, – сообщил Intex-press Анатолий Спиридо, заместитель главного врача Барановичской центральной поликлиники.

Анатолий Спиридо также отметил, что на данный момент случаев коронавирусной инфекции в Барановичах не зарегистрировано.