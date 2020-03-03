|
Четырех человек поместили в инфекционное отделение в Барановичах. Их проверяют на коронавирус
03.03.2020 17:06 — Разное | Виртуальный Брест
Источник материала: Виртуальный Брест
Молодые люди вернулись домой из Минска.
Фото использовано в качестве иллюстрации, Intex-press
Госпитализированные – студенты БНТУ. Все молодые люди могли контактировать со
– Чтобы исключить распространение инфекции, их поместили на карантин. У всех четверых взяты анализы на коронавирус, – сообщил Intex-press Анатолий Спиридо, заместитель главного врача Барановичской центральной поликлиники.
Анатолий Спиридо также отметил, что на данный момент случаев коронавирусной инфекции в Барановичах не зарегистрировано.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Молодые люди вернулись домой из Минска. Фото использовано в качестве иллюстрации, Intex-press Госпитализированные – студенты БНТУ. Все молодые люди могли...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)