Суд изменил наказание жителю Барановичей, который убил свою беременную жену в состоянии аффекта

Источник материала: Виртуальный Брест

Коллегия по уголовным делам Брестского областного суда, рассмотрев апелляционные протесты потерпевшей стороны и гособвинения, приняла решение увеличить срок наказания осужденному за убийство мужчине на один год. При этом статья, по которой вынесен приговор , осталась без изменений.





Фото: Intex-press

Громкое убийство, разбирательство по которому длится до сих пор, было совершено 4 июня 2019 года в одной из многоэтажек по улице Орджоникидзе в Барановичах. 30-летнюю беременную женщину нашли задушенной в собственной квартире, ее мужа – там же, с ножевыми ранениями.

Именно 34-летний мужчина стал впоследствии обвиняемым по делу об убийстве своей жены.

Уголовное дело изначально было возбуждено по ст. 139 «Убийство». Однако позже было переквалифицировано на ст. 141 «Убийство, совершенное в состоянии аффекта», которая предусматривает более мягкое наказание.

Суд по просьбе родственников погибшей женщины проходил в закрытом режиме. Приговор по этому делу был вынесен 30 октября. Суд признал мужчину виновным в убийстве, совершенном в состоянии аффекта, и приговорил его к трем годам лишения свободы в колонии общего режима.

Родные погибшей не согласились с вердиктом суда. Они настояли на проведении повторной психолого-психиатрической экспертизы и пересмотре дела.

Повторную экспертизу назначили. А 3 марта Брестский областной суд пересмотрел решение суда Барановичского района и города Барановичи.

– Добавили ему (осужденному, – ред.) один год, дали максимальный срок по этой статье. Статью оставили ту же самую, потому что выводы экспертов не изменились. Это было предсказуемо, так как суд отказал в привлечении независимых экспертов, – рассказал Intex-press отец погибшей.

Что делать дальше, потерпевшая сторона пока не решила. Но с приговором она по-прежнему не согласна.