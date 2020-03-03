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Суд изменил наказание жителю Барановичей, который убил свою беременную жену в состоянии аффекта

03.03.2020 17:06 — Разное | Виртуальный Брест  
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Источник материала: Виртуальный Брест

Коллегия по уголовным делам Брестского областного суда, рассмотрев апелляционные протесты потерпевшей стороны и гособвинения, приняла решение увеличить срок наказания осужденному за убийство мужчине на один год. При этом статья, по которой вынесен приговор, осталась без изменений.

Суд изменил наказание жителю Барановичей, который убил свою беременную жену в состоянии аффекта

Фото: Intex-press

Громкое убийство, разбирательство по которому длится до сих пор, было совершено 4 июня 2019 года в одной из многоэтажек по улице Орджоникидзе в Барановичах. 30-летнюю беременную женщину нашли задушенной в собственной квартире, ее мужа – там же, с ножевыми ранениями.

Именно 34-летний мужчина стал впоследствии обвиняемым по делу об убийстве своей жены.

Уголовное дело изначально было возбуждено по ст. 139 «Убийство». Однако позже было переквалифицировано на ст. 141 «Убийство, совершенное в состоянии аффекта», которая предусматривает более мягкое наказание.

Суд по просьбе родственников погибшей женщины проходил в закрытом режиме. Приговор по этому делу был вынесен 30 октября. Суд признал мужчину виновным в убийстве, совершенном в состоянии аффекта, и приговорил его к трем годам лишения свободы в колонии общего режима.

Родные погибшей не согласились с вердиктом суда. Они настояли на проведении повторной психолого-психиатрической экспертизы и пересмотре дела.

Повторную экспертизу назначили. А 3 марта Брестский областной суд пересмотрел решение суда Барановичского района и города Барановичи.

– Добавили ему (осужденному, – ред.) один год, дали максимальный срок по этой статье. Статью оставили ту же самую, потому что выводы экспертов не изменились. Это было предсказуемо, так как суд отказал в привлечении независимых экспертов, – рассказал Intex-press отец погибшей.

Что делать дальше, потерпевшая сторона пока не решила. Но с приговором она по-прежнему не согласна.

 
 
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  Коллегия по уголовным делам Брестского областного суда, рассмотрев апелляционные протесты потерпевшей стороны и гособвинения, приняла решение увеличить срок...
 
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Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
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