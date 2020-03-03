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Залитая солнцем Ковалёвка на атмосферных фотографиях с квадрокоптера

03.03.2020 17:06 — Разное | Виртуальный Брест  
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Источник материала: Виртуальный Брест

Что-то давненько мы не летали по микрорайонам города Бреста. Заскучали? А вот вам Ковалёво.

Залитая солнцем Ковалёвка на атмосферных фотографиях с квадрокоптера

Залитая солнцем Ковалёвка на атмосферных фотографиях с квадрокоптера

Залитая солнцем Ковалёвка на атмосферных фотографиях с квадрокоптера

Залитая солнцем Ковалёвка на атмосферных фотографиях с квадрокоптера

Залитая солнцем Ковалёвка на атмосферных фотографиях с квадрокоптера

Залитая солнцем Ковалёвка на атмосферных фотографиях с квадрокоптера

Залитая солнцем Ковалёвка на атмосферных фотографиях с квадрокоптера

Залитая солнцем Ковалёвка на атмосферных фотографиях с квадрокоптера

Залитая солнцем Ковалёвка на атмосферных фотографиях с квадрокоптера

Можно просто посмотреть видос:

Кому удобнее сферопанорама, пожалуйста:

 
Теги: Брест
 
 
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  Что-то давненько мы не летали по микрорайонам города Бреста. Заскучали? А вот вам Ковалёво.
 
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