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Стало известно, какие пороговые баллы на ЦТ ожидают абитуриентов в 2020 году
03.03.2020 — Разное | Полесская правда
Источник материала: Полесская правда>
По информации Министерства образования Беларуси, пороговые баллы на централизованном тестировании останутся на уровне прошлого года.
В частности, в приемные комиссии университетов и колледжей будут принимать сертификаты со следующими итоговыми оценками:
Напомним, после завершения централизованного тестирования в прошлом году директор Республиканского института контроля знания Юрий Миксюк анонсировал, что в 2020-м минимальные баллы в сертификатах, которых хватит абитуриентам для поступления, повысятся. В феврале нынешнего года такая инициатива рассматривалась трижды, но в итоге в Министерстве образования решили пороговые значения оставить прежним.
Кстати, в прошлом году баллы на ЦТ в Беларуси начали считать по новой методике. Ее принцип в том, что даже за частично верный ответ абитуриент может получить 1 балл, а итоговый результат зависит не только от общей суммы набранных баллов, но и коэффициента, который определяют во время проверки работ.
По их данным, итоги ЦТ-2019 показали, что процент тех, кто писал тестирование хорошо, остался примерно тем же, а вот число абитуриентов с низкими баллами ощутимо выросло, как и прогнозировали в РИКЗ.
Виктория Якимова,
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> По информации Министерства образования Беларуси, пороговые баллы на централизованном тестировании останутся на уровне прошлого года. В частности, в приемные...
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