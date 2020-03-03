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Стало известно, какие пороговые баллы на ЦТ ожидают абитуриентов в 2020 году

03.03.2020 — Разное | Полесская правда  
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Источник материала: Полесская правда

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Стало известно, какие пороговые баллы на ЦТ ожидают абитуриентов в 2020 году

По информации Министерства образования Беларуси, пороговые баллы на централизованном тестировании останутся на уровне прошлого года.

В частности, в приемные комиссии университетов и колледжей будут принимать сертификаты со следующими итоговыми оценками:

  • 10 баллов по русскому или белорусскому языкам (для будущих филологов – от 25);
  • от 20 баллов по математике, физике, химии и биологии;
  • от 25 баллов по истории, географии, иностранным языкам;
  • от 10 баллов по математике, физике, химии, биологии, если это второй профильный предмет.

Напомним, после завершения централизованного тестирования в прошлом году директор Республиканского института контроля знания Юрий Миксюк анонсировал, что в 2020-м минимальные баллы в сертификатах, которых хватит абитуриентам для поступления, повысятся. В феврале нынешнего года такая инициатива рассматривалась трижды, но в итоге в Министерстве образования решили пороговые значения оставить прежним.

Кстати, в прошлом году баллы на ЦТ в Беларуси начали считать по новой методике. Ее принцип в том, что даже за частично верный ответ абитуриент может получить 1 балл, а итоговый результат зависит не только от общей суммы набранных баллов, но и коэффициента, который определяют во время проверки работ.

– Именно такой подход оценки отражает реальный уровень знаний абитуриентов, а не показывает процент решенных заданий, как это было раньше, – считают специалисты Республиканского института контроля знаний.

По их данным, итоги ЦТ-2019 показали, что процент тех, кто писал тестирование хорошо, остался примерно тем же, а вот число абитуриентов с низкими баллами ощутимо выросло, как и прогнозировали в РИКЗ.

Виктория Якимова,
официальный сайт Федерации профсоюзов Беларуси

 
 
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Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
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