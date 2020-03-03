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Мост на Железнодорожной улице откроют для проезда 6 марта

03.03.2020 17:11 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Движение по мосту на улице Железнодорожной планируют открыть в пятницу, 6 марта. Подробности сообщает агентство «Минск-Новости».


Фото: агентство «Минск-Новости»

В «Гордорстрое» рассказали, что в ближайшие дни будут укладывать средний и верхний слой асфальтобетона. Если погода испортится — сроки открытия участка сдвинут на несколько дней.

Но после запуска движения на объекте нужно будет установить контактные сети для троллейбусов, завершить другие процессы.

— «Минсктранс» проинформирован об этом и сможет организовать движение автобусных маршрутов, — уточнил директор «Гордорстроя» Александр Ярошик.

По словам директора предприятия, реконструкцию удалось завершить быстрее на 2,5 месяца благодаря хорошей погоде. Во время ремонта сооружение было почти полностью демонтировано, оставались лишь опоры, которые усиливали. На них укладывали новые балки, вели монолитные работы, наносили гидроизоляцию. Кроме того, мост стал шире.

Напомним, путепровод на улице Железнодорожной, построенный в 1950-е, в прошлом году было решено полностью обновить в связи с неудовлетворительным состоянием балок. Летом мост закрыли на реконструкцию.

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Теги: Минск
 
 
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В «Гордострое» рассказали, что в ближайшие дни будут укладывать средний и верхний слой асфальтобетона. Если погода испортится - сроки сдвинут на несколько дней.
 
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