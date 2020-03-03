Скульптуры солдат из сквера г.п.Ушачи и братских могил в д.Антуново отправились в Минск на «лечение»

Источник материала: Патриот (Ушачи)

Со сквера в г.п.Ушачи «исчезла» скульптура партизана. Однако повода для беспокойства нет: в соответствии с Разрешением Министерства культуры Республики Беларусь №04-01-08/107 от 26 февраля 2020 года на исполнение научно-исследовательских и проектных работ на материальных историко-культурных ценностях, выданный УП ЖКХ Ушачского района, тут планируется произвести ремонт с реконструкцией. По словам специалистов частного предприятия «Белстартстрой», которые укрепят структуру, сохранив все декоративные, художественные элементы, работы будут завершены к началу мая. Такое же преобразование ждёт скульптуру солдата на территории братских могил в деревне Антуново – её тоже демонтировали.









