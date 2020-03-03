Игроки и тренерский штаб
Выходить на матчи с капитанской повязкой будет Олег Веретило. Вице-капитанами станут Сергей Кисляк и Артем Милевский.
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Олег Веретило капитан брестского «Динамо» в сезоне-2020
03.03.2020 — Разное | Новости Волковыска
Источник материала: Новости Волковыска
Игроки и тренерский штаб
Выходить на матчи с капитанской повязкой будет Олег Веретило. Вице-капитанами станут Сергей Кисляк и Артем Милевский.
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Игроки и тренерский штаб «Динамо-Брест» выбрали капитанов на сезон-2020. Выходить на матчи с капитанской повязкой будет Олег...
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