3 марта в полдень воздух в Волковыске прогрелся до плюс 11,2 градусов, что побило температурный рекорд 23-летней давности +9,4.
А холоднее всего -24.9 градуса, было в 1987 году.
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В Волковыске пал еще один температурный рекорд марта
03.03.2020 — Разное | Новости Волковыска
Источник материала: Новости Волковыска
3 марта в полдень воздух в Волковыске прогрелся до плюс 11,2 градусов, что побило температурный рекорд 23-летней давности +9,4.
А холоднее всего -24.9 градуса, было в 1987 году.
Фото
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3 марта в полдень воздух в Волковыске прогрелся до плюс 11,2 градусов, что побило температурный рекорд 23-летней давности +9,4. А...
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