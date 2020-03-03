Источник материала: Новости Волковыска

Лаборонаторно подтвержден первый в Украине случай заболевания: коронавирус медики обнаружили у гражданина Украины – жителя Черновицкой области.

Об этом заявил сегодня на брифинге главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко, проинформировав, что коронавирус подтвержден у мужчины, который вместе с женой вернулся из путешествия в Италию.

Как рассказал Ляшко, супруги, приехав домой в Черновцы и почувствовав ухудшение самочувствия, самоизолировались дома. 29 февраля мужчина был госпитализирован в инфекционное отделение больницы Черновцов. У жены симптомов болезни нет, она и дальше дома в самоизоляции.

Виктор Ляшко отметил, что больной с коронавирусом получает необходимое лечение. У мужчины с коронавирусом состояние нетяжелое.

Он заявил, что эпидемиологи работают с лицами, которые контактировали с пациентом.

«Все работают в штатном режиме», – заявил Виктор Ляшко о работе медиков и эпидемиологической службы Украины в контексте подтверждения первого случая коронавируса в Украине. По утверждению главного санитарного врача, медики в Украине готовы противодействовать коронавирусу.

Напомним, по состоянию на 3 марта в мире зарегистрировано 90 тыс. 937 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19, из них 3 тыс. 117 летальных, выздоровели 48 тыс. 017 человек.