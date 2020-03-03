В Минске придумали схему создания вакцины от коронавируса

Источник материала: Mir24.TV Belarus

Борьба с «китайской пневмонией» ведется и в Беларуси. Местные ученые разработали методику создания вакцины от коронавируса . Проект презентовали молодые специалисты в финале республиканского конкурса идей, сообщает «МИР 24».

«Мы предлагаем схему поиска препаратов, мы их не изобретаем, мы не сидим в лаборатории с пробирками. Мы работаем на суперкомпьютере, и наша идея – применение машинного обучения для поиска. Это делает поиск более быстрым и точным и должно помочь в разработке лекарственных препаратов. И по нашей предварительной оценке, мы нашли одно соединение, которое может потенциально являться лекарственным препаратом», – рассказала автор проекта Анна Карпенко.

Перед внедрением в жизнь схему ждут проверки и уточнения. Однако сначала надо выиграть конкурс. За победу борется более сотни инновационных разработок. Они представлены в самых разных областях – от сельского хозяйства до космоса. Однако главный акцент в этом году сделан на экологию. Конкурс «100 идей для Беларуси» проводится уже в девятый раз. Победителей определят в 10 номинациях. Их ждут гранты на создание бизнес-планов.