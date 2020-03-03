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Chiron Pur Sport: Bugatti показала трековую «игрушку» за 3,2 миллиона евро

03.03.2020 17:31 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Компания Bugatti для отмененного (но проходящего «виртуально») автосалона в Женеве подготовила самую экстремальную вариацию гиперкара Chiron, получившей приставку Pur Sport в обозначении.


Основные работы в случае с Chiron Pur Sport велись в двух направлениях — улучшение аэродинамики и уменьшение массы купе, нацеленного в первую очередь на задорную управляемость на гоночных треках. Так, на гиперкар установлены облегченные тормоза и колесные диски с шинами Sport Cup 2 R от Michelin, а также изготовленные на 3D-принтере титановые патрубки выпускной системы — все это позволило в итоге скинуть около 20 кг относительно исходного Chiron.


Что касается аэродинамики, то Chiron Pur Sport имеет сплиттер в переднем бампере с укрупненными воздухозаборниками и внушительное (1,9-метровое) фиксированное антикрыло, генерирующее, по словам разработчиков, «серьезную прижимную силу». Все оперение, разумеется, углепластиковое. Из прочих особенностей — перенастроенная подвеска с более жесткими пружинами и адаптивными амортизаторами.


Восьмилитровый W16 с квартетом турбокомпрессоров остался нетронутым — он по-прежнему развивает 1500 лошадиных сил, но отсечка сдвинута до 6900 об/мин вместо 6700 об/мин. Вдобавок был перенастроен 7-ступенчатый «робот» с двумя сцеплениями. Увы, но динамических характеристик Chiron Pur Sport разработчики пока не приводят, но обычный Chiron, напомним, разменивает первую «сотню» примерно за 2,5 секунды и разгоняется до максимальных 420 км/ч.


Впрочем, для потенциальных покупателей куда более важно, что Chiron Pur Sport станет эксклюзивом — Bugatti соберет 16 таких купе, которые поступят в продажу во второй половине текущего года. Уже объявлена и стоимость — 3,2 миллиона евро (и это без учета налогов).

 
 
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Компания Bugatti для отмененного автосалона в Женеве подготовила самую экстремальную вариацию гиперкара Chiron, получившей приставку Pur Sport в обозначении.
 
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Патриот (Ушачи)
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Единство
Новости Дзержинска
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