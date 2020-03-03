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В Беларуси сократилось пособие на погребение. Сколько выплатят родным покойного

03.03.2020 17:25 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

В Беларуси с 1 марте сократилось пособие на погребение — до 1118,1 рубля, говорится на сайте Фонда социальной защиты населения. Это на 120,6 рубля меньше, чем было в феврале. Новый размер выплат будет действовать до конца этого месяца.


Снимок носит иллюстративный характер. Фото: Максим Пушкин, TUT.BY

Размер пособия на погребение привязан к средней зарплате по стране за позапрошлый месяц (то есть двумя месяцами ранее относительно месяца смерти). Так, в январе этого года средняя зарплата упала на 120,6 рубля — до 1118,1 рубля. Соответственно на такую сумму упал и размер пособия на погребения в марте.

В феврале пособие на погребение составляло 1 238,7 рубля, а в январе — 1 113,1 рубля.

На выплату пособий на погребение расходуется около 3% от всех расходов ФСЗН на выплату всех видов государственных пособий. К примеру, в 2017 году этот показатель составил 3,3%. Так, на выплату всех видов госпособий было направлено примерно 2,6 миллиарда рублей. То есть на пособия на погребение было выделено около 86 миллионов рублей.

Пособие на погребение назначают, если за ним обратились не позже шести месяцев со дня смерти. «А в случае длительного розыска умершего — не позднее шести месяцев со дня захоронения», — уточняют в ФСЗН.

Размер каких еще выплат зависит от средней зарплате

К средней зарплате привязаны также такие выплаты как пособия на детей до 3-х лет, который сейчас пересматривают дважды в год — с 1 февраля и 1 августа.

Рост этих выплат зависит от того, как изменилась средняя зарплата по стране за предшествующий квартал. Если средняя получка падает или не изменяется, то размер пособия остается на прежнем уровне, а если растет, то следом поднимают и пособия. То есть падения размера этих выплат, как в случае с пособием на погребение, не предусмотрено.

 
 
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В Беларуси с 1 марте сократилось пособие на погребение - до 1118,1 рубля, говорится на сайте Фонда социальной защиты населения. Это на 120,6 рубля меньше, чем было в...
 
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