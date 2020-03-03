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В Беларуси сократилось пособие на погребение. Сколько выплатят родным покойного
Источник материала: Tut.by
В Беларуси с 1 марте сократилось пособие на погребение — до 1118,1 рубля,
Размер пособия на погребение привязан к средней зарплате по стране за позапрошлый месяц (то есть двумя месяцами ранее относительно месяца смерти). Так, в январе этого года средняя зарплата
В феврале пособие на погребение составляло 1 238,7 рубля, а в январе — 1 113,1 рубля.
На выплату пособий на погребение
Пособие на погребение назначают, если за ним обратились не позже шести месяцев со дня смерти. «А в случае длительного розыска умершего — не позднее шести месяцев со дня захоронения», — уточняют в ФСЗН.
Размер каких еще выплат зависит от средней зарплате
К средней зарплате привязаны также такие выплаты как пособия на детей до 3-х лет, который сейчас пересматривают дважды в год — с 1 февраля и 1 августа.
Рост этих выплат зависит от того, как изменилась средняя зарплата по стране за предшествующий квартал. Если средняя получка падает или не изменяется, то размер пособия остается на прежнем уровне, а если растет, то следом поднимают и пособия. То есть падения размера этих выплат, как в случае с пособием на погребение, не предусмотрено.
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В Беларуси с 1 марте сократилось пособие на погребение - до 1118,1 рубля, говорится на сайте Фонда социальной защиты населения. Это на 120,6 рубля меньше, чем было в...
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