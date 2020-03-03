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Больше чем на Новый год: белорусы осаждают онлайн-доставку продуктов из-за коронавируса
Источник материала: Myfin
«Такого всплеска не было даже в канун новогодних праздников. Вероятно, это связано с появлением в Беларуси случаев заболевания коронавирусом: многие жители страны сейчас стараются избегать посещения мест с большим скоплением людей», - отметил Евгений Шашкевич в комментарии агентству «Интерфакс-Запад».
Он заверил, что делается все возможное, чтобы доставить все заказы максимально оперативно.
Как сообщалось, в Беларуси были зарегистрированы три случая, в которых выделен фрагмент РНК, вероятно, коронавируса 2019-nCoV. Отмечен ажиотажный спрос населения на защитные медицинские маски и респираторы для строительных работ.
Источник: Myfin.by
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