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Фура и две легковушки столкнулись на МКАД: перекрыты три полосы, движение серьезно затруднено

03.03.2020 17:44 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Серьезный затор образовался на МКАД из-за аварии в районе развязки с проспектом Дзержинского. Об этом AUTO.TUT.BY сообщили читатели.


— Внутреннее кольцо МКАД в сторону Сухарево стоит в дикой пробке. Напротив Малиновки фуру развернуло на три полосы, есть и другие поврежденные авто. На месте аварии присутствует скорая, — рассказал очевидец.

В ГАИ Минска сообщили, что произошло столкновение трех единиц транспорта.

Причины и обстоятельства ДТП выясняются. В районе аварии образовался серьезный затор. AUTO.TUT.BY рекомендует участникам дорожного движения планировать маршрут с учетом этой информации.

 
Теги: Минск
 
 
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