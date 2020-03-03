Фура и две легковушки столкнулись на МКАД: перекрыты три полосы, движение серьезно затруднено

Источник материала: Tut.by

Серьезный затор образовался на МКАД из-за аварии в районе развязки с проспектом Дзержинского. Об этом AUTO.TUT.BY сообщили читатели.





— Внутреннее кольцо МКАД в сторону Сухарево стоит в дикой пробке. Напротив Малиновки фуру развернуло на три полосы, есть и другие поврежденные авто. На месте аварии присутствует скорая, — рассказал очевидец.

В ГАИ Минска сообщили , что произошло столкновение трех единиц транспорта.

Причины и обстоятельства ДТП выясняются. В районе аварии образовался серьезный затор. AUTO.TUT.BY рекомендует участникам дорожного движения планировать маршрут с учетом этой информации.