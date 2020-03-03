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Фура и две легковушки столкнулись на МКАД: перекрыты три полосы, движение серьезно затруднено
Источник материала: Tut.by
Серьезный затор образовался на МКАД из-за аварии в районе развязки с проспектом Дзержинского. Об этом AUTO.TUT.BY сообщили читатели.
— Внутреннее кольцо МКАД в сторону Сухарево стоит в дикой пробке. Напротив Малиновки фуру развернуло на три полосы, есть и другие поврежденные авто. На месте аварии присутствует скорая, — рассказал очевидец.
В ГАИ Минска
Причины и обстоятельства ДТП выясняются. В районе аварии образовался серьезный затор. AUTO.TUT.BY рекомендует участникам дорожного движения планировать маршрут с учетом этой информации.
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Причины и обстоятельства ДТП выясняют сотрудники ГАИ.
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