Так могут выглядеть новые «народные» смартфоны Xiaomi

Источник материала: Tut.by

Бренд Redmi компании Xiaomi заявил: презентация новых смартфонов среднего класса пройдет 12 февраля в онлайн-режиме из-за распространяющегося коронавируса. Судя по опубликованному постеру, производитель покажет новые «народные» смартфоны линейки Redmi 9. Об этом сообщает Gizchina.





Официальные характеристики устройств пока не известны. Но, судя по изображению с анонсом, как минимум один из смартфонов (скорее всего, Redmi Note 9) получит основную камеру с четырьмя фотомодулями. Они разместятся на задней стороне корпуса в блоке в форме квадрата. Другие особенности пока не раскрываются, но известно, что сперва смартфоны появятся в продажи в Индии.





Выше — изображение с предполагаемым дизайном Redmi Note 9, которое сделал инсайдер с ником @BenGeskin на основе имеющейся информации о девайсе. Если принять его за истину, то фронтальный фотомодуль в аппарате разместят в вырезе в форме буквы «О» в левом верхней части экрана.

Сколько у нас стоят другие популярные смартфоны Xiaomi: