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Так могут выглядеть новые «народные» смартфоны Xiaomi
Источник материала: Tut.by
Бренд Redmi компании Xiaomi заявил: презентация новых смартфонов среднего класса пройдет 12 февраля в онлайн-режиме из-за распространяющегося коронавируса. Судя по опубликованному постеру, производитель покажет новые «народные» смартфоны линейки Redmi 9. Об этом
Официальные характеристики устройств пока не известны. Но, судя по изображению с анонсом, как минимум один из смартфонов (скорее всего, Redmi Note 9) получит основную камеру с четырьмя фотомодулями. Они разместятся на задней стороне корпуса в блоке в форме квадрата. Другие особенности пока не раскрываются, но известно, что сперва смартфоны появятся в продажи в Индии.
Выше — изображение с предполагаемым дизайном Redmi Note 9, которое сделал инсайдер с ником @BenGeskin на основе имеющейся информации о девайсе. Если принять его за истину, то фронтальный фотомодуль в аппарате разместят в вырезе в форме буквы «О» в левом верхней части экрана.
Сколько у нас стоят другие популярные смартфоны Xiaomi:
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Официальные характеристики устройств пока не известны.
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