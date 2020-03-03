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Зарядка бесплатна. В Минске всё больше электрозарядных станций белорусского производства

03.03.2020 17:45 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Опережая спрос на экологичное топливо. Новые электрозарядные станции белорусского производства всё чаще можно встретить в столице, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Зарядка бесплатна. В Минске всё больше электрозарядных станций белорусского производства

Сейчас в Минске около 150 таких заправок и это не предел: в течение года их количество увеличится вдвое. Найти электроколонки можно на автозаправочных станциях, вблизи торгово-развлекательных и административных зданий, а также на некоторых парковках в микрорайонах. 

Зарядка бесплатна. В Минске всё больше электрозарядных станций белорусского производства

Игорь Комаровский, председатель Постоянной комиссии Палаты представителей Национального собрания Беларуси:
Зарядка электромобилей на данных заправочных станциях бесплатна. Но даже при переходе на платную услугу выгоднее в 10 раз использовать электромобиль.

Зарядка бесплатна. В Минске всё больше электрозарядных станций белорусского производства


Появиться электрозарядка может и вблизи вашего дома, если это не будет нарушать требований безопасности. Всё, что от вас требуется, – это согласовать проект и получить разрешение на её установку. 

Люди в материале: Игорь Комаровский

 
Теги: Минск
 
 
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Новости Беларуси. Опережая спрос на экологичное топливо. Новые электрозарядные станции белорусского производства всё чаще можно встретить в столице, сообщили в...
 
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