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Зарядка бесплатна. В Минске всё больше электрозарядных станций белорусского производства
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Опережая спрос на экологичное топливо. Новые электрозарядные станции белорусского производства всё чаще можно встретить в столице, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.
Сейчас в Минске около 150 таких заправок и это не предел: в течение года их количество увеличится вдвое. Найти электроколонки можно на автозаправочных станциях, вблизи торгово-развлекательных и административных зданий, а также на некоторых парковках в микрорайонах.
Игорь Комаровский, председатель Постоянной комиссии Палаты представителей Национального собрания Беларуси:
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Новости Беларуси. Опережая спрос на экологичное топливо. Новые электрозарядные станции белорусского производства всё чаще можно встретить в столице, сообщили в...
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