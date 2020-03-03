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Новости экономики за 03.03.2020
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Какой социальный норматив заменит минимальный потребительский бюджет, что презентовали отечественные производители на выставке в Турции и кто сейчас основной поставщик цветов на российский рынок?
С деловыми новостями наш экономический обозреватель Сергей Савицкий.
ИНТЕРНЕТ ОБОШЕЛ ТЕЛЕВИДЕНИЕ ПО ДОХОДАМ ОТ РЕКЛАМЫ
Настоящим переворотом ознаменовался 2019 год на отечественном рекламном рынке, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. По его итогам белорусский сегмент интернета впервые заработал больше, чем телевидение.
В продвижение на телеканалах рекламодатели вложили эквивалент 41 миллиона долларов, в то же время объем медиаинвестиций в интернет-рекламу составил почти 45 миллионов.
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Новости Беларуси. Какой социальный норматив заменит минимальный потребительский бюджет, что презентовали отечественные производители на выставке в Турции и кто...
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