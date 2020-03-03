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Белорусские предприятия нефтехимической отрасли представили свою продукцию на выставке в Турции

03.03.2020 17:40 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Пять компаний нефтехимической отрасли приняли участие в работе белорусской экспозиции на международной текстильной выставке, которая завершилась в Стамбуле, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Белорусские предприятия нефтехимической отрасли представили свою продукцию на выставке в Турции

Белорусские предприятия нефтехимической отрасли представили свою продукцию на выставке в Турции

Белорусские предприятия нефтехимической отрасли представили свою продукцию на выставке в Турции

На стенде был представлен широкий спектр различных синтетических волокон, нитей и другой продукции, в том числе инновационной. Некоторые образцы не имеют аналогов в мире. Не удивительно, что такое предложение вызвало повышенный интерес у представителей местного бизнеса и различных профильных ассоциаций. В результате, только по итогам форума наши предприятия заключили соглашения на общую сумму более 2 миллионов евро.

О других новостях экономики за 3 марта читайте здесь.

Люди в материале: Сергей Савицкий

 
 
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Новости Беларуси. Пять компаний нефтехимической отрасли приняли участие в работе белорусской экспозиции на международной текстильной выставке, которая...
 
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