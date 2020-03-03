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Новые программы скрининга раковых заболеваний разрабатывают в Беларуси
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Новые программы скрининга рака шейки матки, предстательной железы, кишечника и молочной железы разрабатывают в Беларуси, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Эти виды онкозаболеваний – самые распространенные, их ранняя диагностика позволяет спасти тысячи жизней. Скрининг рака – это поиск злокачественного образования у человека, не имеющего никаких симптомов. В 2019 году количество столкнувшихся с тяжелым заболеванием увеличилось на 53 тысячи человек. Смертность от злокачественных образований сегодня на втором месте. В половине случаев люди обращаются к врачу на поздних стадиях. Наши онкологи уверены, что новые программы скрининга позволят улучшить статистику.
Елена Хоревич, врач-онколог ГУ «Республиканский научно-практический центр онкологии и медицинской радиологии им. Н. Н. Александрова»:
Виктор Кондратович, главный врач УЗ «Минский городской клинический онкологический диспансер»:
Ранняя диагностика может спасти от онкологии. Благодаря скринингу у сотен белорусов ежегодно находят болезнь до того, как она достигла первой стадии. Исследование выявляет и генетическую предрасположенность к заболеванию.
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Новости Беларуси. Новые программы скрининга рака шейки матки, предстательной железы, кишечника и молочной железы разрабатывают в Беларуси, сообщили в программе...
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