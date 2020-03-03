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Новые программы скрининга раковых заболеваний разрабатывают в Беларуси

03.03.2020 17:12 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Новые программы скрининга рака шейки матки, предстательной железы, кишечника и молочной железы разрабатывают в Беларуси, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Новые программы скрининга раковых заболеваний разрабатывают в Беларуси

Эти виды онкозаболеваний – самые распространенные, их ранняя диагностика позволяет спасти тысячи жизней. Скрининг рака – это поиск злокачественного образования у человека, не имеющего никаких симптомов. В 2019 году количество столкнувшихся с тяжелым заболеванием увеличилось на 53 тысячи человек. Смертность от злокачественных образований сегодня на втором месте. В половине случаев люди обращаются к врачу на поздних стадиях. Наши онкологи уверены, что новые программы скрининга позволят улучшить статистику.

Новые программы скрининга раковых заболеваний разрабатывают в Беларуси

Елена Хоревич, врач-онколог ГУ «Республиканский научно-практический центр онкологии и медицинской радиологии им. Н. Н. Александрова»:
Процент выявления ранних форм рака приближается практически к ста процентам – 84,3 % – и в группе скрининга выявляется в ранних стадиях. Это дает положительный эффект и в плане выздоровления населения, и в плане уменьшения объема лечения.

Новые программы скрининга раковых заболеваний разрабатывают в Беларуси

Виктор Кондратович, главный врач УЗ «Минский городской клинический онкологический диспансер»:
Есть хорошие результаты, есть плохие результаты. Ну, на то пилотной проект – для того, чтобы оценить реально возможности системы здравоохранения, реальные возможности нашего населения для проведения скрининга. Я полагаю, в этом году мы подведем итоги этих пилотных проектов. И после этого выберем те направления, по которым работать, и приступим к широкомасштабному скринингу.

Новые программы скрининга раковых заболеваний разрабатывают в Беларуси

Ранняя диагностика может спасти от онкологии. Благодаря скринингу у сотен белорусов ежегодно находят болезнь до того, как она достигла первой стадии. Исследование выявляет и генетическую предрасположенность к заболеванию.

Новые программы скрининга раковых заболеваний разрабатывают в Беларуси

Люди в материале: Елена Хоревич, Виктор Кондратович

 
 
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Новости Беларуси. Новые программы скрининга рака шейки матки, предстательной железы, кишечника и молочной железы разрабатывают в Беларуси, сообщили в программе...
 
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Патриот (Ушачи)
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
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Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Единство
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