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В Гомеле мать катала привязанного к автомобилю сына на роликах
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. В Гомеле молодой человек ехал на роликах, привязанный к автомобилю.
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Была установлена личность молодого человека и водителя. Ими оказались 21-летний местный житель и его 51-летняя мать. Парень таким образом хотел собрать больше лайков в интернете.
За нарушение ПДД оба привлечены к административной ответственности.
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Новости Беларуси. В Гомеле молодой человек ехал на роликах, привязанный к автомобилю. По информации МВД, в сети 29 февраля появилось видео, на котором парень в...
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