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В Гомеле мать катала привязанного к автомобилю сына на роликах

03.03.2020 16:55 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. В Гомеле молодой человек ехал на роликах, привязанный к автомобилю. 

По информации МВД, в сети 29 февраля появилось видео, на котором парень в хоккейной форме и на роликах ехал по улице Советской. Участник видео держался за веревку, которая была привязана к BMW. 

В Гомеле мать катала привязанного к автомобилю сына на роликах
Фото: МВД  

Была установлена личность молодого человека и водителя. Ими оказались 21-летний местный житель и его 51-летняя мать. Парень таким образом хотел собрать больше лайков в интернете. 

За нарушение ПДД оба привлечены к административной ответственности. 

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Люди в материале: нет

 
Теги: Гомель, Могилев
 
 
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Новости Беларуси. В Гомеле молодой человек ехал на роликах, привязанный к автомобилю.  По информации МВД, в сети 29 февраля появилось видео, на котором парень в...
 
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