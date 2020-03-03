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В Барановичах пассажирка автобуса напала на контролёра

03.03.2020 16:24 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. В Барановичах безбилетница избила контролера.  

Как сообщает БЕЛТА со ссылкой на официального представителя управления Следственного комитета по Брестской области, пассажирка рейсового автобуса напала на контролера-ревизора.  

Происшествие случилось вечером второго марта. В автобус зашли контролеры и начали проверять проездные документы. У 44-летней женщины не оказалось билета, контролеры предложили ей оплатить штраф.  

Пассажирка схватила контролера за волосы и ударила рукой несколько раз.  

Возбуждено уголовное дело по статье «Насилие либо угроза в отношении должностного лица, выполняющего служебные обязанности».  

Ударил медсестер, разбил пожарный шкаф. Врач БСМП рассказал шокирующие истории нападения пациентов (читать далее).  

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Новости Беларуси. В Барановичах безбилетница избила контролера.   Как сообщает БЕЛТА со ссылкой на официального представителя управления Следственного комитета...
 
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