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«3 минуты проходит, как коза отдала молоко, и оно попало в холодильник». Как на белорусской ферме делают козьи сыры

03.03.2020 16:17 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Ежегодные исследования учёных-экологов заставляют потребителя среди и так привычных органических продуктов искать ещё более чистые. Причём на полках всё чаще появляются вывески с надписью ЭКО. В программе «Центральный регион» фермер Галина Крылова с трепетом рассказывает о своих подопечных копытных.

«3 минуты проходит, как коза отдала молоко, и оно попало в холодильник». Как на белорусской ферме делают козьи сыры

Галина Крылова, глава фермерского хозяйства:
Они очень отзывчивые на ласку, на то, что к ним приходит человек. Иногда они очень любят, чтобы их погладили.

В племенном стаде сегодня – более тысячи коз, плюс молодые козлята. Однако в начале двухтысячных вообразить себе такое молодые фермеры из Дзержинского района не могли.

«3 минуты проходит, как коза отдала молоко, и оно попало в холодильник». Как на белорусской ферме делают козьи сыры

Галина Крылова:
Мы начали с овощей. Потом очистки овощей оставаться. Мы думали – чем заняться. Занялись свиньями. Но конкурировать с большими, крупными хозяйствами было очень сложно. Мы выращивали их как домашних. Но это было достаточно сложно. Поэтому мы стали искать эксклюзивную нишу. И в данном случае козы явились для нашей страны эксклюзивным вариантом, которым никто не занимался в промышленном масштабе. Только в домашнем хозяйстве, бабушки в деревнях в небольшом количестве. Поэтому мы занялись козами. Мы завезли племенных животных, и стало понятно, что заниматься ими очень интересно и экономически выгодно.

«3 минуты проходит, как коза отдала молоко, и оно попало в холодильник». Как на белорусской ферме делают козьи сыры

Поначалу Галина занималась хозяйством с мужем Дмитрием. Вместе изучили весь процесс от и до, а после наняли команду.

Галина Крылова:
Здесь есть где совершенствоваться, есть куда развиваться – наращивать еще большее количество молока, которое востребовано. Востребован этот продукт у населения. У тех детей, которые страдают аллергией на коровий белок, очень востребовано козье молоко. И, в принципе, люди, которые поддерживают здоровый образ жизни, они тоже потребляют наше молоко.

«3 минуты проходит, как коза отдала молоко, и оно попало в холодильник». Как на белорусской ферме делают козьи сыры

Чтобы постоянно радовать потребителя, за качеством молока фермеры следят круглые сутки. Причём лично. 

Дмитрий Крылов, глава фермерского хозяйства:
В этой комнате – результат работы всего животноводства нашего. Здесь приходит молоко по трубе через одноразовый фильтр, и оно попадает в холодильник.

Качество молока зависит от трех самых важных вещей: здоровье животных, чистое оборудование и быстрое охлаждение. За здоровье животных у нас отвечает ветеринарный врач, и хозяйка следит за этим очень внимательно. За чистое оборудование у нас отвечает автоматическая моечная машина. Она, как стиральная машина, за час промывает всю линию. И в следующую дойку приходишь – уже все чисто. И быстрое охлаждение реализуется путем автоматической подачи через фильтр – три минуты проходит до того момента, как коза отдала молоко, и оно попало в холодильник. Поэтому у нас молоко всегда качественное.

Долгое время производственный процесс заканчивался именно на этом этапе. Молоко продавалось, фермеры получали прибыль и работали дальше. В какой-то момент Дмитрий и Галина поняли, что можно порадовать белорусов не только молоком, но также сыром и творогом.

«3 минуты проходит, как коза отдала молоко, и оно попало в холодильник». Как на белорусской ферме делают козьи сыры

Юлия Павлович, мастер фермерского хозяйства:
Молоко поступает сюда через насосы по трубам. Потом оно нагревается до нужной температуры, вносится фермент, вносится закваска. Потом – разрезание и формирование самого сыра. В цех фасовки поступает сыр свежий. Покрывается он специальным желтым покрытием. Вот этот сыр еще дня три, и будет паковаться в вакуумный пакет.

Кстати, каждую головку сыра мастер заворачивает вручную, так что это ещё и отличный сувенир для любителей хэнд-мэйд.

Виктория Макаренко, специалист по продажам фермерского хозяйства:
Реализуется у нас по трем каналам сбыта. Это курьерская служба – у нас есть курьеры, которые возят в разные районы Минска и реализуют там нашу продукцию. Потом это торговые сети города Минска плюс экспорт. Реализуем в Россию. Большая часть реализуется на местный рынок. И мы заинтересованы именно в местном рынке. Потому что мы с этими людьми живем, ради них и работаем.

«3 минуты проходит, как коза отдала молоко, и оно попало в холодильник». Как на белорусской ферме делают козьи сыры

Почти всё из того, что есть на ферме сейчас, хозяева сделали сами. Настала пора расширяться. Два года здесь строится целый научный центр развития козоводства.

Дмитрий Крылов:
Там у нас убудут уже самые современные приемы обслуживания животных. Будет племенное дело, искусственное осеменение и даже трансплантация эмбриона.

«3 минуты проходит, как коза отдала молоко, и оно попало в холодильник». Как на белорусской ферме делают козьи сыры

Местная продукция земледелия, без проблем может попасть на экорынок. Дело за малым – желание самих фермеров.

Дмитрий Крылов:
У нас уже земля сертифицирована экологическим сертификатом по европейскому стандарту. То есть вот этот зеленый листочек – экопродукт – мы имеем право приклеить этикетку на продукцию, которая произведена с земли. Но для того, чтобы нашу конечную продукцию – молоко, сыр – для этого еще надо сертифицировать ферму и производство. Это более сложно.

Люди в материале: Галина Крылова, Дмитрий Крылов, Юлия Павлович, Виктория Макаренко

 
Теги: Минск
 
 
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Ежегодные исследования учёных-экологов заставляют потребителя среди и так привычных органических продуктов искать ещё более чистые. Причём на полках всё чаще...
 
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Патриот (Ушачи)
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
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