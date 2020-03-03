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Посмотрите, что сделали воры с новеньким BMW X6 за несколько часов

03.03.2020 17:50 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

В Москве злоумышленники разобрали припаркованный во дворе новенький BMW X6. Фотографиями того, что осталось от автомобиля, поделился пользователь сайта Pikabu.


Фото: pikabu.ru

По словам мужчины, автомобиль разобрали буквально за несколько часов. Накануне утром владелец BMW вышел во двор и увидел полностью разукомплектованное авто. «Видать, работала бригада техников с «Формулы-1», — написал автор поста.


Фото: pikabu.ru

Пользователи отметили, что «слишком чисто все отработано». На фото видно, как воры все аккуратно открутили, ничего не сломав и не отрезав. Проводка отщелкнута, все разъемы на месте.


Фото: pikabu.ru

 
 
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Пользователи отметили, что «слишком чисто все отработано».
 
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