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Посмотрите, что сделали воры с новеньким BMW X6 за несколько часов
Источник материала: Tut.by
В Москве злоумышленники разобрали припаркованный во дворе новенький BMW X6. Фотографиями того, что осталось от автомобиля,
По словам мужчины, автомобиль разобрали буквально за несколько часов. Накануне утром владелец BMW вышел во двор и увидел полностью разукомплектованное авто. «Видать, работала бригада техников с «Формулы-1», — написал автор поста.
Пользователи отметили, что «слишком чисто все отработано». На фото видно, как воры все аккуратно открутили, ничего не сломав и не отрезав. Проводка отщелкнута, все разъемы на месте.
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Пользователи отметили, что «слишком чисто все отработано».
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