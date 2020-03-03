Посмотрите, что сделали воры с новеньким BMW X6 за несколько часов

Источник материала: Tut.by

В Москве злоумышленники разобрали припаркованный во дворе новенький BMW X6. Фотографиями того, что осталось от автомобиля, поделился пользователь сайта Pikabu.



Фото: pikabu.ru

По словам мужчины, автомобиль разобрали буквально за несколько часов. Накануне утром владелец BMW вышел во двор и увидел полностью разукомплектованное авто. «Видать, работала бригада техников с «Формулы-1», — написал автор поста.



Фото: pikabu.ru

Пользователи отметили, что «слишком чисто все отработано». На фото видно, как воры все аккуратно открутили, ничего не сломав и не отрезав. Проводка отщелкнута, все разъемы на месте.



Фото: pikabu.ru