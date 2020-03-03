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Беларусь потратила 4 миллиона долларов на покупку картофеля за рубежом
Источник материала: KYKY>
В прошлом году Беларусь закупила 16 тысяч тонн картофеля, потратив на это мероприятие 4,3 миллиона долларов,
Из 4,3 миллиона долларов 1,3 миллиона пошло на семена и еще три – на сам картофель. По данным Министерства сельского хозяйства, Беларусь полностью обеспечивает себя картофелем и даже экспортирует его. Больше всего картофеля в прошлом году Беларусь купила в:
Большинство картофеля в магазинах – беларуского прошлогоднего урожая. Но уже продается и молодой картофель из Египта.
Из отчетов по экспорту картофеля из Беларуси следует, что беларуский экспорт и импорт картофеля приходится на одни и те же страны. В 2019-м Беларусь продала картофеля на 57 миллионов долларов. Основные покупатели – Украина (31 миллион долларов), Россия (15 миллионов). Эксперты считают, это может объясняться взаимовыручкой в межсезонье.
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В прошлом году Беларусь закупила 16 тысяч тонн картофеля, потратив на это мероприятие 4,3 миллиона долларов, пишет «Свобода». Разбираемся, зачем страна вообще его...
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