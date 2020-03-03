Беларусь потратила 4 миллиона долларов на покупку картофеля за рубежом

Источник материала: KYKY

В прошлом году Беларусь закупила 16 тысяч тонн картофеля, потратив на это мероприятие 4,3 миллиона долларов, пишет «Свобода». Разбираемся, зачем страна вообще его закупает, если сама выращивает картошку.

Из 4,3 миллиона долларов 1,3 миллиона пошло на семена и еще три – на сам картофель. По данным Министерства сельского хозяйства, Беларусь полностью обеспечивает себя картофелем и даже экспортирует его. Больше всего картофеля в прошлом году Беларусь купила в:

России (на 1,4 миллиона долларов),

Украине (652 тысячи долларов),

Нидерландах (497 тысяч),

Германии (466 тысяч).

Большинство картофеля в магазинах – беларуского прошлогоднего урожая. Но уже продается и молодой картофель из Египта.

Из отчетов по экспорту картофеля из Беларуси следует, что беларуский экспорт и импорт картофеля приходится на одни и те же страны. В 2019-м Беларусь продала картофеля на 57 миллионов долларов. Основные покупатели – Украина (31 миллион долларов), Россия (15 миллионов). Эксперты считают, это может объясняться взаимовыручкой в межсезонье.