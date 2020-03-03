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В каких магазинах искать подешевевшие товары и закупать подарки к 8 марта с солидными скидками

03.03.2020 17:59 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

В марте многие универмаги и торговые центры в Минске устроят скидочные дни. Товары можно будет купить до 70% дешевле, чем обычно. В какие дни и в каких магазинах искать скидки, рассказывает Главное управление потребительского рынка Мингорисполкома.


Снимок носит иллюстративный характер. Фото: Вадим Замировский, TUT.BY
В какие дни будут скидки Размер скидки
ЦУМ Минск
5, 6, 7, 8, 12, 13, 14, 19, 20, 21, 26, 27, 28 марта до 30% на непродовольственные товары, 5% на продовольственные товары

каждый понедельник марта

 22% — для держателей дисконтных карт
ГУМ
10, 17, 24, 31 марта 27% на непродовольственные товары (акция «Щедрый вторник»)
12, 19, 26 марта 27% на непродовольственные товары (акция «Щедрый четверг»)
14, 21, 28 марта 30% на непродовольственные товары (акция «Щедрая суббота»)
11, 18, 25 марта 35% на непродовольственные товары ценой (за 1 шт., 1 м) от 35 рублей (акция «Среда — день больших покупок»)
3, 4, 5 марта 35% на непродовольственные товары (акция «К 8 Марта»)
6, 7, 8 марта 33% на непродовольственные товары
13, 20, 27 марта 28% в секциях непродовольственных товаров
15, 22, 29 марта

30% в секциях непродовольственных товаров.
Универмаг «Беларусь»
3, 9, 10, 14−17, 21−24 марта 30% на непродовольственные товары, 5% на продовольственные товары (акция «Дни чудес»)
28, 29 марта 35% на непродовольственные товары, 10% на продовольственные товары, а также 30% на товары детского ассортимента
4−8 марта 35% на подарки для женщин (все товары, кроме мужского и детского ассортимента) (акция «Чего хочет женщина?»), 10% на продовольственные товары, а также 30% на товары мужского и детского ассортимента
11−13, 18−20, 25−27 марта 32% на непродовольственные товары, 5% на продовольственные товары, а также 30% на товары детского ассортимента
30, 31 марта

35% на непродовольственные товары, 10% на продовольственные товары, а также 30% на товары детского ассортимента
Торговый дом «На Немиге»
с 2 по 8 марта 35% на непродовольственные товары
с 5 марта — каждый четверг, пятницу, субботу и воскресенье марта 33% на непродовольственные товары
11, 18, 25 марта 35% на непродовольственные товары (акция «Семейная среда»)
каждый понедельник, среду, пятницу марта 5% на продовольственные товары
с 9 марта — каждый понедельник и вторник до 35% на непродовольственные товары — для держателей дисконтных карт
«Кирмаш»
6, 7, 8 марта 30% на непродовольственные товары (акция «С праздником весны»)
каждую среду, пятницу, субботу и воскресенье марта 30% на непродовольственные товары
каждый понедельник марта 32% для держателей дисконтных карт
Магазины торгового центра «Столица»
21 и 22 марта скидки до 50%

«Алеся»

(ул. Старовиленская, 131, ул. Богдановича, 78, ул. Мясникова, 35)
3, 6, 10, 13, 17, 20, 24, 27, 31 марта 20%
7 марта 25%

с 1 по 31 марта

 20% при единовременной покупке свыше 120 рублей

«Старт-Х»

(ул. Долгобродская, 26)
каждую среду марта 20%
каждый вторник марта 20% для пенсионеров и многодетных семей
6, 7, 8 марта 20% (акция «8 Марта»)
13 марта 20%

«Северянка»

(ул. Ангарская, 38)

каждый вторник, четверг и субботу марта

 15% на отдельные группы товаров

«1000 мелочей»

(ул. Калинина, 1)
5, 12, 19, 26 марта 20% на весь ассортимент

c 1 по 31 марта

 до 30% на отдельные группы товаров

«Гаспадар и Гаспадыня»

(пр. Независимости, 131/1)
каждую среду марта 22% на весь ассортимент товаров
6 марта

25% на весь ассортимент товаров

«Богатырь»

(ул. Притыцкого, 32)
каждую среду, четверг марта 15%

6, 7, 8 марта

 15%

«Лянок»

(пр. Независимости, 46)

каждый понедельник, среду, субботу марта

 18%

«Пальмира»

(ул. Шугаева, 3/1)

с 1 по 31 марта

 15% на отдельные группы товаров

«Сантехоборудование»

(ул. Щербакова, 30)
5, 12, 19, 26 марта 20% (на все товары, кроме акционных, уцененных товаров)
24 марта 30% (на все товары, кроме акционных, уцененных товаров)

Фирменный обувной магазин «Луч»

(ул. Кирова, 4)
весь март

от 20 до 45% на отдельные группы товаров

«Детский мир»

(Логойский тракт, 25/1)

5, 6, 12, 13, 19, 20, 26, 27 марта

 10%
КУП «Торговый центр «Радзивилловский»
c 1 по 5 марта до 50% на 200 наименований товаров, а также акционные предложения 2 по цене 1 и скидки на товары собственного производства
30, 31 марта

20% на непродовольственные товары
ЗАО «Сандрик» (пр. Газеты «Правда», 40)

весь март

 от 15 до 30% на отдельные группы товаров
ОДО «Вероника» (ул. Притыцкого, 38)
весь март от 30 до 70% на отдельные группы товаров

6, 7, 8 марта

 30% на весь ассортимент товаров

 

 

 
Теги: Минск
 
 
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В марте многие универмаги и торговые центры в Минске устроят скидочные дни. Товары можно будет купить до 70% дешевле, чем обычно. В какие дни и в каких магазинах...
 
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Ивьевский край
Полымя
Единство
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