В каких магазинах искать подешевевшие товары и закупать подарки к 8 марта с солидными скидками

|В какие дни будут скидки
|Размер скидки
|ЦУМ Минск
|5, 6, 7, 8, 12, 13, 14, 19, 20, 21, 26, 27, 28 марта
|до 30% на непродовольственные товары, 5% на продовольственные товары
|
каждый понедельник марта
|22% — для держателей дисконтных карт
|ГУМ
|10, 17, 24, 31 марта
|27% на непродовольственные товары (акция «Щедрый вторник»)
|12, 19, 26 марта
|27% на непродовольственные товары (акция «Щедрый четверг»)
|14, 21, 28 марта
|30% на непродовольственные товары (акция «Щедрая суббота»)
|11, 18, 25 марта
|35% на непродовольственные товары ценой (за 1 шт., 1 м) от 35 рублей (акция «Среда — день больших покупок»)
|3, 4, 5 марта
|35% на непродовольственные товары (акция «К 8 Марта»)
|6, 7, 8 марта
|33% на непродовольственные товары
|13, 20, 27 марта
|28% в секциях непродовольственных товаров
|15, 22, 29 марта
|
30% в секциях непродовольственных товаров.
|Универмаг «Беларусь»
|3, 9, 10, 14−17, 21−24 марта
|30% на непродовольственные товары, 5% на продовольственные товары (акция «Дни чудес»)
|28, 29 марта
|35% на непродовольственные товары, 10% на продовольственные товары, а также 30% на товары детского ассортимента
|4−8 марта
|35% на подарки для женщин (все товары, кроме мужского и детского ассортимента) (акция «Чего хочет женщина?»), 10% на продовольственные товары, а также 30% на товары мужского и детского ассортимента
|11−13, 18−20, 25−27 марта
|32% на непродовольственные товары, 5% на продовольственные товары, а также 30% на товары детского ассортимента
|30, 31 марта
|
35% на непродовольственные товары, 10% на продовольственные товары, а также 30% на товары детского ассортимента
|Торговый дом «На Немиге»
|с 2 по 8 марта
|35% на непродовольственные товары
|с 5 марта — каждый четверг, пятницу, субботу и воскресенье марта
|33% на непродовольственные товары
|11, 18, 25 марта
|35% на непродовольственные товары (акция «Семейная среда»)
|каждый понедельник, среду, пятницу марта
|5% на продовольственные товары
|с 9 марта — каждый понедельник и вторник
|до 35% на непродовольственные товары — для держателей дисконтных карт
|«Кирмаш»
|6, 7, 8 марта
|30% на непродовольственные товары (акция «С праздником весны»)
|каждую среду, пятницу, субботу и воскресенье марта
|30% на непродовольственные товары
|каждый понедельник марта
|32% для держателей дисконтных карт
|Магазины торгового центра «Столица»
|21 и 22 марта
|скидки до 50%
|
«Алеся»
(ул. Старовиленская, 131, ул. Богдановича, 78, ул. Мясникова, 35)
|3, 6, 10, 13, 17, 20, 24, 27, 31 марта
|20%
|7 марта
|25%
|
с 1 по 31 марта
|20% при единовременной покупке свыше 120 рублей
|
«Старт-Х»
(ул. Долгобродская, 26)
|каждую среду марта
|20%
|каждый вторник марта
|20% для пенсионеров и многодетных семей
|6, 7, 8 марта
|20% (акция «8 Марта»)
|13 марта
|20%
|
«Северянка»
(ул. Ангарская, 38)
|
каждый вторник, четверг и субботу марта
|15% на отдельные группы товаров
|
«1000 мелочей»
(ул. Калинина, 1)
|5, 12, 19, 26 марта
|20% на весь ассортимент
|
c 1 по 31 марта
|до 30% на отдельные группы товаров
|
«Гаспадар и Гаспадыня»
(пр. Независимости, 131/1)
|каждую среду марта
|22% на весь ассортимент товаров
|6 марта
|
25% на весь ассортимент товаров
|
«Богатырь»
(ул. Притыцкого, 32)
|каждую среду, четверг марта
|15%
|
6, 7, 8 марта
|15%
|
«Лянок»
(пр. Независимости, 46)
|
каждый понедельник, среду, субботу марта
|18%
|
«Пальмира»
(ул. Шугаева, 3/1)
|
с 1 по 31 марта
|15% на отдельные группы товаров
|
«Сантехоборудование»
(ул. Щербакова, 30)
|5, 12, 19, 26 марта
|20% (на все товары, кроме акционных, уцененных товаров)
|24 марта
|30% (на все товары, кроме акционных, уцененных товаров)
|
Фирменный обувной магазин «Луч»
(ул. Кирова, 4)
|весь март
|
от 20 до 45% на отдельные группы товаров
|
«Детский мир»
(Логойский тракт, 25/1)
|
5, 6, 12, 13, 19, 20, 26, 27 марта
|10%
|КУП «Торговый центр «Радзивилловский»
|c 1 по 5 марта
|до 50% на 200 наименований товаров, а также акционные предложения 2 по цене 1 и скидки на товары собственного производства
|30, 31 марта
|
20% на непродовольственные товары
|ЗАО «Сандрик» (пр. Газеты «Правда», 40)
|
весь март
|от 15 до 30% на отдельные группы товаров
|ОДО «Вероника» (ул. Притыцкого, 38)
|весь март
|от 30 до 70% на отдельные группы товаров
|
6, 7, 8 марта
|30% на весь ассортимент товаров