ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Беларусь присоединится к глобальной акции «Час Земли» 28 марта

03.03.2020 17:51 — Разное | Аргументы и факты  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Аргументы и факты

Беларусь присоединится к глобальной акции «Час Земли» 28 марта
Фото из открытых источников

28 марта в мире пройдет традиционная международная акция «Час Земли». В этот день Всемирный фонд дикой природы предлагает выключить свет и бытовые электроприборы на один час в знак неравнодушия к будущему планеты. Обычно в это же время гаснет подсветка известных зданий и памятников по всему миру.

Беларусь присоединится к глобальной акции «Час Земли» 28 марта Для чего и как проводится акция «Час Земли»?

Не останется в стороне от акции Беларусь. Наша страна примет в ней участие в 12-й раз. Все неравнодушные смогут поучаствовать в ней, отключив свет на один час с 20.30 до 21.30. Цель акции не в том, чтобы сэкономить электричество, – это символ бережного отношения к природе.

В 2019 году к «Часу Земли» присоединились более 2 млрд человек из 188 стран. В Минске временно погасла подсветка таких зданий, как Национальная библиотека, Национальный академический Большой театр оперы и балета, Белорусская государственная филармония, Национальный художественный музей, Белорусский государственный музей истории Великой Отечественной войны, ЦУМ, ТЦ «Столица», гостиница «Беларусь». При этом для безопасности уличное освещение, аэронавигационные огни и светофоры не отключаются.

 
Теги: Минск
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Все неравнодушные смогут поучаствовать в акции, отключив свет на один час – с 20.30 до 21.30.
 
Новости дня
Новости разные
 
Посмотрите, что сделали воры с новеньким BMW X6 за несколько часов
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

02.03.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Пинский Вестник
Днепровская правда (Дуюровно)
Патриот (Ушачи)
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
03.03.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Пинский Вестник
Днепровская правда (Дуюровно)
Лепельский край
Міёрскія навіны
Патриот (Ушачи)
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Асiповiцкi край

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика