Беларусь присоединится к глобальной акции «Час Земли» 28 марта

Источник материала: Аргументы и факты

28 марта в мире пройдет традиционная международная акция «Час Земли». В этот день Всемирный фонд дикой природы предлагает выключить свет и бытовые электроприборы на один час в знак неравнодушия к будущему планеты. Обычно в это же время гаснет подсветка известных зданий и памятников по всему миру.

Не останется в стороне от акции Беларусь. Наша страна примет в ней участие в 12-й раз. Все неравнодушные смогут поучаствовать в ней, отключив свет на один час с 20.30 до 21.30. Цель акции не в том, чтобы сэкономить электричество, – это символ бережного отношения к природе.

В 2019 году к «Часу Земли» присоединились более 2 млрд человек из 188 стран. В Минске временно погасла подсветка таких зданий, как Национальная библиотека, Национальный академический Большой театр оперы и балета, Белорусская государственная филармония, Национальный художественный музей, Белорусский государственный музей истории Великой Отечественной войны, ЦУМ, ТЦ «Столица», гостиница «Беларусь». При этом для безопасности уличное освещение, аэронавигационные огни и светофоры не отключаются.